Україна і Катар домовилися про партнерство в оборонній сфері на 10 років – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і Катар домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років.

«Обговорили питання, як забезпечити більше захисту життя в наших країнах, і домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років», – написав він у телеграмі за підсумками зустрічі з шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані в Досі.

Зеленський зазначив, що після закінчення зустрічі начальники генеральних штабів країн підписали відповідну угоду, яка передбачає спільні проєкти в оборонній індустрії, створення співвиробництв і технологічні партнерства між компаніями.



Також під час відеоспілкування з журналістами Зеленський анонсував підписання подібної угоди з ОАЕ.

«Ми підписали вже з Саудівською Аравією відповідну угоду, тільки що підписали з Катаром відповідну угоду також на 10 років. Ми підпишемо з Еміратами також на 10 років. Це буде впродовж кількох днів», – сказав він, зазначивши, що «впродовж цих 10 років будемо займатись копродукцією, будувати заводи, лінії виробництва як в Україні, так і в цих країнах».

Напередодні президент повідомив, що Україна і Саудівська Аравія підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері.

На початку березня президент Зеленський повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці.

17 березня він повідомив, що 201 український експерт щодо протидії іранським дронам «Шахед» перебуває у регіоні Близького сходу і Перської затоки, ще 34 готові до розгортання. Зокрема, за його словами, українська команда працює в Саудівській Аравії.

Президент України пропонував країнам Близького Сходу «тихий обмін» і допомогу: натомість хоче отримати ракети для систем ППО.



