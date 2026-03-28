Зеленский прибув до Катару: «реальна безпека будується на партнерстві»

Президент Володимир Зеленський прибув до Катару – про це він повідомив 28 березня.

«Реальна безпека будується на партнерстві, і ми цінуємо кожного та відкриті до підтримки всіх, хто готовий працювати разом заради цього», – прокоментував він.

Катарські медіа повідомили, що Зеленський приземлився в столиці країни Досі з робочим візитом. Його зустріли міністр закордонних справ Катару Мохаммед бін Абдулазіз бін Салех Аль-Хулейфі та посол України в цій країни Андрій Кузьменко.

Напередодні, під час перебування в Саудівській Аравії, Зеленський заявив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у відбитті дронових атак.

На початку березня президент Зеленський повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці.

17 березня він повідомив, що 201 український експерт щодо протидії іранським дронам «Шахед» перебуває у регіоні Близького сходу і Перської затоки, ще 34 готові до розгортання. Зокрема, за його словами, українська команда працює в Саудівській Аравії.

Президент України пропонував країнам Близького Сходу «тихий обмін» і допомогу: натомість хоче отримати ракети для систем ППО.







