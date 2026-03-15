На Близькому Сході не відбудуться футбольний матч Іспанія – Аргентина та два етапи «Формули-1»

Футбольний матч між чемпіонами Південної Америки та Європи буде перенесено через бомбардування на Близькому Сході, а FIA скасувала два етапи «Формули-1»

Матч між найкращими національними футбольними збірними Південної Америки та Європи, який отримав назву «Фіналісімо», перенесений із Катару через збройний конфлікт на Близькому Сході. Також через військові загрози Міжнародна федерація автоспорту (FIA) скасувала етапи «Формули-1» в Бахрейні та Саудівській Аравії.

Аргентина та Іспанія, які виграли континентальні чемпіонати з футболу, мали зустрітися в столиці Катару Досі, яка чотири роки тому приймала фінал чемпіонату світу. Однак через регулярні обстріли в країнах Перської затоки, від яких страждає і Катар, матч відбудеться в іншій країні. Південноамериканська сторона вже відхилила кілька альтернатив, повідомив УЄФА.

Матч між чемпіонами Європи Іспанією та володарями Кубка Америки Аргентиною мав відбутися 27 березня. Однак УЄФА заявила, що провела переговори з організаторами в Катарі та дійшла висновку, що гра не може відбутися через «поточну політичну ситуацію» в регіоні.

«Фіналісімо» мав відбутися вдруге в історії. Перший, у 2022 році, відбувся в Лондоні на стадіоні «Вемблі», де Аргентина перемогла Італію – 3:0.

Рішення про скасування етапів «Формули-1» було ухвалене за погодженням з Міжнародною автомобільною федерацією та відповідними промоутерами. «Бахрейн і Саудівська Аравія надзвичайно важливі для екосистеми нашого гоночного сезону, і я сподіваюся повернутися в обидві країни, як тільки це стане можливим», – указав президент FIA Мохаммед бін Сулайєм.

У підсумку з 24 гонок, запланованих на сезон, відбудуться 22. З 27 до 29 березня етап змагань прийматиме Японія, а наступний етап після скасованих квітневих відбудеться вже у Маямі 3 травня.