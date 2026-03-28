У МЗС заперечили заяви Ірану про загибель українців через удар по складу в Еміратах

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий 28 березня відкинув заяви Тегерану про удар по складу в Об’єднаних Арабських Еміратах, через який нібито загинули українці.

Спілкуючись із журналістами, Тихий назвав ці заяви «брехнею».

«Офіційно спростовуємо цю інформацію. Іранський режим часто наводить такі дезінформаційні операції – і цим нічим не відрізняється від росіян», – сказав він.

Корпус вартових ісламської революції Ірану раніше заявив, що нібито завдав удару по складу українських протидронних систем у Дубаї. За твердженням організації, там перебував 21 українець і ці люди «ймовірно, загинули».

На початку березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці.

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, вражені військові та ядерні об'єкти країни. Іран у відповідь завдає ударів по американських базах та інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки.

Після початку операції Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, що з’єднує Перську затоку зі світовим океаном. Протока має стратегічне значення, оскільки через неї йдуть постачання нафти з нафтовидобувних країн Перської затоки на світовий ринок.