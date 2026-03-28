Росія евакуювала ще 163 своїх співробітників з АЕС «Бушер» в Ірані

«Росатом», російський оператор АЕС «Бушер» на заході Ірану, евакуював ще 164 своїх співробітників, заявивши, що ситуація на об'єкті продовжує погіршуватися.

Натомість посольство РФ у Вірменії заявило, що 27 березня завдяки діям російських дипломатів і представників вірменської сторони були евакуйовані ще 164 співробітники з АЕС «Бушер», які прибули з Ірану до Вірменії через прикордонний перехід «Нурдуз».

У російському посольстві стверджують, що разом із росіянами, які вилетіли спецрейсом з Єревану до Москви, було вивезено також громадян Білорусії, Таджикистану та Узбекистану.

27 березня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що Тегеран повідомив його про ще один удар, спрямований на район поблизу АЕС «Бушер». Цей напад став третім подібним інцидентом за останні 10 днів.



Хоча про пошкодження діючого реактора та викид радіації не повідомлялося, Міністерство закордонних справ Росії закликало до «однозначного та рішучого засудження» нападу поблизу електростанції.

«Ми сподіваємося, що... Генеральний директор МАГАТЕ зможе негайно та однозначно передати агресорам просте повідомлення: «Настав час зупинитися!», – заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.



АЕС «Бушер», побудована Росією, є єдиною атомною електростанцією Ірану. Вона працює на урані, видобутому в Росії, а не в Ірані, і перебуває під наглядом МАГАТЕ. У 2025 році близько 20 відсотків персоналу АЕС були росіянами. Росія вже евакуювала частину персоналу, але сотні залишаються.







