«Росатом» заявив, що скорочує до мінімуму чисельність персоналу на АЕС в Ірані

Російська державна атомна корпорація «Росатом» повідомляє, що виведе більше персоналу з іранської атомної електростанції в Бушері.

Голова «Росатому» Олексій Ліхачов заявив, що ситуація на АЕС все ще прямує до «найгіршого сценарію», і чисельність персоналу скорочується до мінімуму.

Ліхачов зазначив, що «Росатом» починає третій етап евакуації персоналу: одна група вирушила автомобілем вранці 25 березня, ще дві групи мають виїхати незабаром.

Днем раніше Міжнародне агентство з атомної енергії оголосило, що Тегеран повідомив йому про те, що снаряд влучив в атомну електростанцію в Бушері.

Росія побудувала, забезпечила паливом, експлуатує й наразі розширює АЕС у Бушері через «Росатом». У 2025 році близько 20 відсотків персоналу АЕС були росіянами.

Ліхачов також заявив, що «Бушер» зазнав удару, заявивши, що атака «не привела до жертв» і була спрямована на територію поблизу одного з діючих енергоблоків станції.

Іранські ЗМІ повідомили, що інцидент не спричинив фінансових, технічних чи людських втрат, а також що станції не було завдано жодної шкоди.

Це був другий випадок за останній тиждень, коли «Бушер» зазнав атаки.