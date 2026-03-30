Іран підтвердив смерть адмірала КВІР, відповідального за блокування Ормузької протоки

Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) підтвердив смерть командира Алірези Танґсірі внаслідок ізраїльського авіаудару минулого тижня. 30 березня, через п'ять днів після того, як Ізраїль повідомив про смерть, пов’язаний із КВІР сайт Sepah News повідомив, що адмірал Аліреза Танґсірі «помер від тяжких поранень» під час нападу.

Ізраїль раніше заявляв, що командир був убитий внаслідок удару в Бендер-Аббасі, ключовому південному портовому місті в Ормузькій протоці.

У заяві КВІР ідеться, що Танґсірі був мішенню «під час організації та зміцнення сил і оборонного щита островів і узбережжя» і помер «через тяжкість отриманих поранень».

КВІР не надав додаткових подробиць у своїй заяві щодо смерті Танґсірі або його можливого наступника.

У червні 2019 року міністерство фінансів США визнало Танґсірі глобальним терористом.

Військово-морські сили КВІР співіснують із регулярними військово-морськими силами Ірану та спеціалізуються на «партизанській» війні, часто з використанням швидкісних катерів, у Перській затоці та Ормузькій протоці.