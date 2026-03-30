Іранські та ізраїльські нафтові об’єкти зазнали ударів

Іран та Ізраїль продовжили обмін атаками, в результаті яких нафтохімічний завод в іранському місті Тебріз охопив полум’я, повідомляють державні ЗМІ Ірану 30 березня.

Після цього було завдано удару по ізраїльському нафтопереробному заводу в Хайфі. Транспортний літак ВПС Іраку також став мішенню підтримуваних Іраном ополченців у міжнародному аеропорту Багдада.

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, вражені військові та ядерні об'єкти країни. Іран у відповідь завдає ударів по американських базах та інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки.

Після початку операції Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, що з’єднує Перську затоку зі світовим океаном. Протока має стратегічне значення, оскільки через неї йдуть постачання нафти з нафтовидобувних країн Перської затоки на світовий ринок.

Президент США Дональд Трамп встановив для Ірану крайній термін – 6 квітня, щоб відкрити Ормузьку протоку та прийняти мирну угоду, яка припинить війну, або зіткнутися з ударами США по електростанціях.

Тегеран заявив, що отримав, переглянув і відхилив 15-пунктний мирний план США, і назвав його «нереалістичним, нелогічним і надмірним».