Віцепрезидент Ірану анонсував нові обмеження на прохід Ормузькою протокою

Віцепрезидент Ірану заявив 29 березня, що Тегеран планує оновити управління стратегічно важливою Ормузькою протокою, щоб забезпечити довгострокові економічні й безпекові вигоди.

«Режим Ормузької протоки більше не буде таким, як у минулому», – написав Мохаммад Реза Ареф у соціальних мережах.

Він додав, що уряд планує «перетворити досягнення на полі бою на стійкі економічні й безпекові вигоди для країни».

За словами Арефа, зусилля ворогів Ірану, спрямовані на досягнення політичних змін в Ірані, привели лише до «зміни режиму в Ормузі».

Іранські джерела повідомили агентству dpa, що парламент Ірану також готує законодавство про запровадження системи оплати за водний шлях, через який проходить близько 20 відсотків світових поставок нафти і природного газу.

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, уражені військові та ядерні об’єкти країни. Іран у відповідь завдає ударів по американських базах й інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки.

Після початку операції Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, що з’єднує Перську затоку зі світовим океаном. Тегеран неодноразово атакував судна в протоці.