Трамп вважає, що Китай підштовхнув Іран до угоди про припинення вогню

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, Китай був причетний до того, щоб Іран домовлявся про двотижневе припинення вогню, про яке оголосили у ніч на 8 квітня.

Під час короткого телефонного інтерв’ю після угоди про перемир’я Трамп заявив інформаційному агентству AFP, що, на його думку, Пекін зіграв певну роль у тому, щоб підштовхнути Тегеран до переговорів.

«Я чув, що так. Так, був», – сказав Трамп, коли його запитали, чи був Китай причетний до того, щоб залучити Іран до переговорів.

Агентство Associated Press, посилаючись на неназвані джерела, також повідомило, що китайські чиновники зв’язувалися з іранськими колегами, щоб спонувати Тегеран знайти шлях до угоди про припинення вогню.

Міністерство закордонних справ Китаю 8 квітня заявило, що Пекін вітає угоду про двотижневу паузу в бойових діях.

«Китай послідовно виступав за негайне припинення вогню і бойових дій, а також за вирішення суперечок політичними й дипломатичними каналами», – сказала речниця Міністерства закордонних справ Мао Нін під час щоденного брифінгу для преси.

Вона не уточнила подробиці дій Китаю, коли журналісти запитали про це.

Президент США Дональд Трамп 8 квітня оголосив, що Сполучені Штати погодилися на двотижневе припинення вогню з Іраном, протягом якого сторони вестимуть переговори щодо повноцінної мирної угоди.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі також підтвердив згоду Тегерана. В Ірані заявили, що протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливим.

За даними ЗМІ, перший раунд переговорів між Сполученими Штатами та Іраном щодо угоди про припинення війни заплановано на п’ятницю, 10 квітня, в Ісламабаді – це будуть перші особисті переговори з початку війни.