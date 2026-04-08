«Великий день для миру». Трамп зробив першу заяву після оголошення перемир’я з Іраном

Президент США Трамп зробив першу заяву після оголошення двотижневого перемир’я з Іраном.

«Великий день для миру у всьому світі! Іран хоче, щоб це сталося, з них досить! Так само, як і всі інші! Сполучені Штати Америки допомагатимуть із накопиченням трафіку в Ормузькій протоці», – написав він у своїй соцмережі.

Трамп зазначив, що попереду «багато позитивних змін», які дозволять заробити великі гроші»

«Будуть зароблені величезні гроші. Іран зможе розпочати процес відбудови», – додав він.

За його словами, США будуть «завантажувати всілякі товари та просто «проводити час» там, щоб переконатися, що все йде як слід».

Президент США Дональд Трамп оголосив, що США погодилися на двотижневе припинення вогню, протягом якого сторони вестимуть переговори щодо повноцінної мирної угоди. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі також підтвердив згоду Тегерана.

В Ірані заявили, що протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливим.

За даними ЗМІ, перший раунд переговорів між Сполученими Штатами та Іраном щодо угоди про припинення війни заплановано на п’ятницю, 10 квітня, в Ісламабаді – це будуть перші особисті переговори з початку війни.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану, що почалася 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Після початку бойових дій 28 лютого Іран фактично перекрив Ормузьку протоку, стратегічно важливу для світового ринку енергоносіїв. Блокування протоки призвело до різкого зростання цін на нафту.

Через протоку проходило до п’ятої частини всього морського експорту нафти (близько 20 мільйонів барелів на добу), а також зрідженого газу.