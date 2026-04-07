Новий Верховний лідер Ірану є «недієздатним» після поранення – ЗМІ

Новий Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї недієздатний та проходить лікування в Кумі, що робить його нездатним керувати країною. Про це йдеться у розвідувальній записці, з якою ознайомилася лондонська газета The Times.



На основі розвідувальних даних США та Ізраїлю, якими поділилися союзники з Перської затоки, у записці йдеться, що він непритомний та має важкий стан після поранення в тому ж ударі, в якому загинув його батько, аятолла Алі Хаменеї.



Відсутність молодшого Хаменеї на публіці та залежність від письмових заяв і відеозаписів, створених штучним інтелектом, викликали сумніви щодо його лідерства.

У записці також розповідається про підготовку в Кумі до поховання старшого Хаменеї, включаючи плани щодо великого мавзолею, який, можливо, розмістить кількох членів сім'ї.



Ситуація викликає питання про те, хто має реальну владу в Ірані, з припущеннями, що Корпус вартових Ісламської революції може здійснювати фактичний контроль над країною.

16 березня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив сумнів, чи живий новий верховний лідер Ірану Моджтабу Хаменеї. За словами Трампа, «багато людей» стверджують, що духовний лідер Ірану нібито сильно поранений.

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, вражені військові та ядерні об’єкти країни. Його син – Моджтаба Хаменеї – призначений новим верховним лідером країни.