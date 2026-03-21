Верховний лідер Ірану не брав участі в молитвах Ід аль-Фітр у Тегерані

У Тегерані молитви на свято Ід аль-Фітр проводилися за відсутності верховного лідера аятоли Моджтаби Хаменеї.

Вранці 21 березня молитви Ід аль-Фітр відбулися в різних містах Ірану, включаючи Тегеран, Кум і Мешхед.

Молитви Ід аль-Фітр в іранській столиці відбулися у Великій мечеті Тегерана під керівництвом Мохаммеда Джавада Хадж Алі Акбарі, тимчасового імама п’ятничної молитви Тегерана.

З огляду на невизначений статус Хаменеї, якого нещодавно оголосили третім верховним лідером Ісламської республіки і який став наступником свого батька, аятоли Алі Хаменеї, цьогорічна молитва Ід аль-Фітр привернула багато уваги.

21 березня також відбулася похоронна молитва і церемонія поховання Алі Мохаммада Наїні, колишнього речника Корпусу вартових Ісламської революції, який загинув в результаті удару Ізраїлю.

Публічний похорон Алі Хаменеї ще не проводили, незважаючи на те, що минуло три тижні з моменту його смерті в результаті американсько-ізраїльського авіаудару 28 лютого.