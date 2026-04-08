Ізраїль підтримує рішення США призупинити удари по Ірану

Ізраїль заявив, що підтримує рішення президента США Дональда Трампа зупинити удари по Ірану на два тижні.

«Ізраїль підтримує рішення президента Трампа призупинити удари по Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Іраном проток та припинення всіх нападів на США, Ізраїль та країни регіону», – йдеться у заяві офісу прем'єра країни Беньяміна Нетаньягу.

Але, як зазначається, «двотижневе припинення вогню не поширюється на Ліван».

В Ізраїлі також заявили про підтримку зусиль США, спрямовані на те, щоб Іран «більше не становив ядерної, ракетної та терористичної загрози», Вашингтон повідомив, що прагне «досягти цих цілей» на майбутніх переговорах.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що США погодилися на двотижневе припинення вогню, протягом якого сторони вестимуть переговори щодо повноцінної мирної угоди. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі також підтвердив згоду Тегерана.

В Ірані заявили, що протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливим.

За даними ЗМІ, перший раунд переговорів між Сполученими Штатами та Іраном щодо угоди про припинення війни заплановано на п’ятницю, 10 квітня, в Ісламабаді – це будуть перші особисті переговори з початку війни.

Після початку бойових дій 28 лютого Іран фактично перекрив Ормузьку протоку, стратегічно важливу для світового ринку енергоносіїв. Блокування протоки призвело до різкого зростання цін на нафту.

Через протоку проходило до п’ятої частини всього морського експорту нафти (близько 20 мільйонів барелів на добу), а також зрідженого газу.