Ізраїль розширює наземну операцію на півдні Лівану

Ізраїльська армія оголосила про розширення бойових дій на півдні Лівану після безперервних ракетних та безпілотних атак проіранського угруповання «Хезболла», визнаного терористичним у США та Ізраїлі.

Війська просуваються вглиб Лівану, щоб створити додаткову зону безпеки на кордоні для захисту поселень на півночі Ізраїлю. Наразі підрозділи Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) просунулися на сім-дев’ять кілометрів від кордону – в так звану «зону безпеки».

«Ця операція є частиною зусиль щодо створення передової оборони, яка включає знищення терористичної інфраструктури та ліквідацію терористів, що діють у цьому районі, з метою усунення загроз та створення додаткового рівня безпеки для жителів півночі», – йдеться в заяві військових.

Міністерство оборони Ізраїлю також просить уряд підвищити ліміт для призову резервістів до 450 тисяч – зараз максимальна цифра становить 280 тисяч. Водночас міністерство оборони розглядає можливість створення 13 форпостів на території Лівану, де вже діють п’ять таких пунктів.

За словами військових, ці позиції мають допомогти стримати протитанкову загрозу та запобігти можливим нальотам спецпідрозділів «Хезболли» на ізраїльські поселення.

Фахівці зазначають, що безпрецедентна кількість викликів свідчить про серйозність підготовки до операції.

Високопоставлений представник Північного командування припустив, що бойові дії в Лівані можуть тривати щонайменше до свята Шавуот, яке цього року припадає на 21–23 травня.

9 березня, після поновлення бойовиками обстрілів півночі Ізраїлю ЦАХАЛ розпочав «обмежену наземну операцію» проти угруповання «Хезболла» на півдні Лівану з метою «подальшого зміцнення передових оборонних позицій» та захисту жителів півночі Ізраїлю.

До початку березня на кордоні діяла угода про припинення вогню між Ізраїлем та «Хезболлою».

Ліванська влада стверджує, що внаслідок ізраїльських ударів загинули сотні мирних жителів, а майже мільйон людей залишився безпритульними на тлі зростання побоювань, що Ізраїль може розширити наступ та окупувати додаткову територію на півдні Лівану.