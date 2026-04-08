Кувейт і ОАЕ заявили про удари ракет і дронів на тлі оголошеного США й Іраном перемир’я

Через кілька годин після того, як Сполучені Штати оголосили про тимчасове припинення вогню з Іраном, Кувейт й Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) заявили, що вони відбивають іранські ракетні й дронові удари.

Окремо Іран оголосив, що його нафтові об’єкти на острові Лаван були атаковані вранці 8 квітня.

Міністерство оборони ОАЕ 8 квітня опублікувало заяву, в якій зазначалося: «Протиповітряна оборона ОАЕ протидіє ракетним атакам і атакам безпілотників з Ірану».

Кувейтські військові також оголосили, що протиповітряна оборона країни відбила хвилю атак безпілотників з боку Ісламської республіки, починаючи з 8-ї ранку за місцевим часом. Згідно із заявою, було перехоплено загалом 28 безпілотників, спрямованих проти Кувейту.

За даними Збройних сил Кувейту, кілька цих безпілотників атакували життєво важливі нафтові об’єкти й електростанції на півдні країни, що призвело до «значної матеріальної шкоди» нафтовій інфраструктурі, електростанціям і опріснювальним установкам.

Генеральний штаб армії Кувейту наголосив, що були вжиті всі необхідні заходи для моніторингу і протидії цим атакам.

Тим часом Національна іранська компанія з переробки та розподілу нафти оголосила, що нафтопереробний завод, розташований на острові Лаван, був атакований близько 10:00 ранку за місцевим часом.

Згідно із заявою компанії, внаслідок удару ніхто не постраждав, а команди сил безпеки і пожежників працюють на місці й гасять вогонь.

Поки що немає повідомлень про джерело цих атак, але інформаційне агентство Tasnim, пов’язане з Корпусом вартових Ісламської революції, повідомило про дві атаки в короткому новинному репортажі так: «Ракетні й дронові атаки на ОАЕ і Кувейт сталися через кілька годин після того, як були атаковані нафтові об’єкти на острові Лаван в Ірані».

Президент США Дональд Трамп 8 квітня оголосив, що Сполучені Штати погодилися на двотижневе припинення вогню з Іраном, протягом якого сторони вестимуть переговори щодо повноцінної мирної угоди.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі також підтвердив згоду Тегерана. В Ірані заявили, що протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливим.

За даними ЗМІ, перший раунд переговорів між Сполученими Штатами та Іраном щодо угоди про припинення війни заплановано на п’ятницю, 10 квітня, в Ісламабаді – це будуть перші особисті переговори з початку війни.