Лідери ЄС привітали перемир’я між США й Іраном, але попередили, що криза ще не вичерпана

Європейські лідери висловили підтримку двотижневому припиненню вогню, оголошеному США й Іраном 8 квітня, водночас наголосивши на подальшій потребі в деескалації й дипломатії.

«Припинення вогню – це завжди гарна новина. Особливо, якщо воно приводить до справедливого і тривалого миру,– сказав прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес. – Але це тимчасове полегшення не може змусити нас забути хаос, руйнування і втрачені життя. Уряд Іспанії не аплодуватиме тим, хто підпалює світ, лише тому, що вони з’являються з відром».

«Що потрібно зараз: дипломатія, міжнародна законність і мир», – додав він у дописі в X.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що вітає новину про тимчасове перемир’я між Вашингтоном і Тегераном, але додав, що ситуація в Лівані залишається критичною, і закликав включити Ліван до угоди.

Ізраїль раніше 8 квітня опублікував заяву, в якій зазначив, що хоча він підтримує рішення Трампа припинити атаки на Іран на два тижні, припинення вогню не поширюватиметься на Ліван.

«У цьому контексті ми хочемо бути впевненими, що припинення вогню повністю поширюється на Ліван», – сказав Макрон.

За словами президента Франції, близько 15 країн планують сприяти відновленню руху через Ормузьку протоку, через яку зазвичай проходить п’ята частина світових поставок нафти.

«Близько 15 країн наразі мобілізовані й беруть участь у плануванні під керівництвом Франції, щоб забезпечити реалізацію цієї суто оборонної місії у координації з Іраном для сприяння відновленню руху», – заявив Макрон 8 квітня.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив у дописі в X, що він закликає «всі сторони дотримуватися умов [припинення вогню] для досягнення сталого миру в регіоні. ЄС готовий підтримувати поточні зусилля і залишається в тісному контакті зі своїми партнерами в регіоні. Я дякую Пакистану й усім іншим сторонам, які брали участь у досягненні цієї угоди».

«Вітаю двотижневе припинення вогню, про яке США й Іран домовилися минулої ночі. Воно приносить таку необхідну деескалацію», – зазначила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, додавши, що вкрай важливо продовжити переговори для досягнення довгострокового рішення.

Кая Каллас, голова зовнішньої політики ЄС, заявила, що угода є «кроком назад від прірви після тижнів ескалації».

«Це створює вкрай необхідний шанс пом’якшити погрози, зупинити ракети, відновити судноплавство і створити простір для дипломатії, спрямованої на досягнення довгострокової угоди», – додала вона.

Президент США Дональд Трамп 8 квітня оголосив, що Сполучені Штати погодилися на двотижневе припинення вогню з Іраном, протягом якого сторони вестимуть переговори щодо повноцінної мирної угоди.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі також підтвердив згоду Тегерана. В Ірані заявили, що протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливим.

За даними ЗМІ, перший раунд переговорів між Сполученими Штатами та Іраном щодо угоди про припинення війни заплановано на п’ятницю, 10 квітня, в Ісламабаді – це будуть перші особисті переговори з початку війни.