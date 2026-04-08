Прем’єр-міністр Британії Стармер вирушає до регіону Перської затоки

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що 8 квітня він вирушає до регіону Перської затоки для зустрічі з регіональними лідерами після оголошення тимчасового припинення вогню між Сполученими Штатами та Іраном.



Офіс прем’єр-міністра заявив, що поїздка спрямована на посилення дипломатичних зусиль щодо збереження припинення вогню та перетворення його на довгострокову угоду. Повідомляється, що він повернеться до Сполученого Королівства 10 квітня.



У своїй заяві Стармер сказав, що вітає угоду про двотижневе припинення вогню, яку він назвав «моментом спокою» для регіону та всього світу, і наголосив, що Велика Британія разом зі своїми партнерами працюватиме над «підтримкою та збереженням припинення вогню».



Британський лідер раніше стикався з критикою з боку президента США Дональда Трампа за те, що не підтримував напади США та Ізраїлю на Іран. Стармер також проводив багатонаціональні зустрічі щодо того, як союзники можуть реагувати на збої, що впливають на Ормузьку протоку.

Читайте також: Конфлікт з Іраном – це «не наша війна» – Стармер після критики Трампа на адресу НАТО



Британський уряд заявив, що під час поїздки Стармер обговорить шляхи сприяння перемир’ю з метою досягнення довгострокового вирішення конфлікту та захисту британської та світової економіки.



Цю поїздку було заплановано до оголошення про припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп 8 квітня оголосив, що США погодилися на двотижневе припинення вогню, протягом якого сторони вестимуть переговори щодо повноцінної мирної угоди. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі також підтвердив згоду Тегерана.

В Ірані заявили, що протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливим.

Читайте також: Ізраїль підтримує рішення США призупинити удари по Ірану

За даними ЗМІ, перший раунд переговорів між Сполученими Штатами та Іраном щодо угоди про припинення війни заплановано на п’ятницю, 10 квітня, в Ісламабаді – це будуть перші особисті переговори з початку війни.