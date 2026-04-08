Працювати з дому, їздити з сусідами однією автівкою, літати менше. Як у ЄС думають економити енергоносії на тлі війни в Ірані?

Світові ринки лихоманить від перекриття Ормузької протоки. Ціни на нафту вже сягали історичних максимумів, що спровокувало стрибок цін на пальне та енергоносії у Європі. Як бойові дії на Близькому Сході впливають на життя європейців і який план порятунку від нової енергетичної кризи готують лідери ЄС?

Цього тижня провідні нафтогазові компанії Європейського Союзу проводять зустрічі, обговорюючи яку тактику обрати, щоб зменшити негативний вплив війни США та Ізраїлю проти Ірану на вартість енергоносіїв та їхнє постачання. І це все на тлі відмови Євросоюзу від споживання російських енергоносіїв через розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.

Біопаливо, атомна енергетика?

Речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен повідомила, що Координаційна група з питань нафти збирається 8 квітня, а група з питань газу – наступного дня.

Блокування Іраном Ормузької протоки – транзитного коридору, через який проходить близько 20% світового постачання нафти й газу, змушує ЄС вживати заходів з енергозбереження, таких як:

скорочення авіаперевезень,

обмеження швидкості на автомагістралях

та введення директив щодо роботи з дому

Ситуація, звісно, може змінитися, адже президент США Дональд Трамп та Іран домовилися про двотижневе припинення вогню за посередництва Пакистану. Сторони будуть обговорювати прохід суден в Ормузькій протоці.

Минулого місяця міністри енергетики країн блоку провели екстрене засідання, і хоча конкретних заходів погоджено не було, єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен пообіцяв, що Брюссель незабаром оголосить про пакет заходів на рівні ЄС.

За словами посадовців ЄС, обізнаних із ситуацією, які на умовах анонімності говорили з Радіо Свобода, ці заходи можуть передбачати:

більш гнучкі правила надання державної допомоги енергетичним компаніям,

а також стимулювання розвитку відновлюваної та атомної енергетики.

Вони також можуть включати більш рішучі екстрені кроки, подібні до тих, що були вжиті на початку 2022 року після повномасштабного вторгнення в Україну, такі як загальноєвропейське обмеження цін на газ і оподаткування надприбутків енергетичних компаній.

Економічний удар війни проти Ірану

Європейський Союз уже готується до значного економічного удару, якщо війна затягнеться.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив журналістам, що навантаження на економіку ЄС може бути таким же важким, як під час пандемії ковіду або в перші місяці повномасштабної війни в Україні.

Напередодні зустрічі міністрів енергетики Йоргенсен надіслав лист державам-членам, із яким ознайомилося Радіо Свобода, у якому зазначив:

«Хоча прямий вплив поставок із цього регіону на ЄС до початку конфлікту є обмеженим, ми залежимо від світових ринків у забезпеченні викопним паливом, конкуруючи безпосередньо з іншими споживачами».

Такі країни, як Італія, Австрія, Угорщина, Чехія, Хорватія та Франція, вже вжили низку заходів для пом’якшення наслідків різкого стрибка цін і перебоїв у постачанні, спричинених війною в Ірані.

Хоча в останні роки Європа диверсифікувала свої джерела поставок і більша частина імпорту надходить з Алжиру, Азербайджану, Норвегії та США, зростання світового попиту на тлі скорочення обсягів поставок призвело до різкого підвищення цін на пальне і в країнах ЄС.

Однак ЄС також більшою мірою залежить від продуктів переробки сирої нафти, таких як дизель, асфальт і, особливо, гас, який є критично важливим для сучасних реактивних двигунів, причому 40% його поставок надходить із Перської затоки.

У листі Йоргенсена зазначається, що дефіцит цих товарів викликає «особливе занепокоєння в короткостроковій перспективі», і пропонується, щоб «держави-члени розглянули запровадження заходів зі скорочення попиту відповідно до своїх планів дій у надзвичайних ситуаціях, приділяючи особливу увагу транспортному сектору».

Літаки менше літатимуть?

Деякі авіакомпанії вже заявили про можливе скорочення кількості рейсів на певних маршрутах.

Останні партії гасу, які пройшли через Ормузьку протоку до її закриття, мають прибути до Європи наступного тижня.

У листі згадуються нещодавно опубліковані 10 рекомендацій Міжнародного енергетичного агентства (IEA), які передбачають заходи зі скорочення енерговитрат, зокрема:

роботу з дому,

зменшення кількості авіаперельотів,

каршеринг,

введення обмежень на рух приватних автомобілів,

зниження обмеження швидкості на 10 км/год,

а також заохочення відмови від використання скрапленого газу (LPG) під час приготування їжі.

Крім того, лист закликає держави-члени відкласти всі нетермінові роботи з технічного обслуговування нафтопереробних заводів та збільшити використання біопалива замість викопного палива.