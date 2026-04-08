Сибіга вітає перемир’я між США та Іраном і каже, що «американська рішучість» потрібна у відносинах з РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав угоду між США та Іраном про «розблокування» Ормузької протоки та досягнення двотижневого перемир’я.

«Американська рішучість спрацьовує. Ми вважаємо, що настав час проявити достатню рішучість, щоб змусити Москву припинити вогонь і завершити війну проти України», – написав він у соцмережі Х.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що США погодилися на двотижневе припинення вогню, протягом якого сторони вестимуть переговори щодо повноцінної мирної угоди. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі також підтвердив згоду Тегерана.

В Ірані заявили, що протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливим.

За даними ЗМІ, перший раунд переговорів між Сполученими Штатами та Іраном щодо угоди про припинення війни заплановано на п’ятницю, 10 квітня, в Ісламабаді – це будуть перші особисті переговори з початку війни.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану, що почалася 28 лютого. У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів

Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори України, США і Росії, які тривали протягом січня і лютого, були відкладені на невизначений час. Президент України не вважає, що ці переговори зайшли у глухий кут.

1 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про «хорошу розмову» з представниками президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, до якої також долучилися сенатор Ліндсі Грем і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За словами Зеленського, під час розмови було досягнуто домовленості, що команди України та США залишатимуться в постійному контакті, щоб «посилити документ про гарантії безпеки між Україною та США».



