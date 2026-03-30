Зеленський заявив, що переговори не в глухому куті, і висловив готовність до Великоднього перемир’я

Президент Володимир Зеленський не вважає, що тристоронні переговори України зі США і Росією щодо припинення війни зайшли у глухий кут. Він заявив про це, відповідаючи на запитання журналістів 30 березня.

«Я не вважаю, що в нас є глухий кут (у переговорах – ред.). Глухий кут, що нам зробити після нього – здатися, розслабитися? Хай Росія здається, ми не будемо. Ми повинні організовувати тристоронню зустріч і йти далі дипломатичним треком, робити все для цього. А для того, щоб бути сильними за столом переговорів, треба бути сильними на полі бою. Я вдячний Збройним силам, що сьогодні ми набагато сильніші, ніж останні пів року», – зазначив президент.

Він наголосив, що українська сторона готова зустрічатися «у будь-якому форматі, в будь-якому місці, окрім Росії й Білорусі». «Тристороння зустріч має бути. Вона відкладається безумовно через те, що фокус США сьогодні на Ірані. Це зрозуміло, але дуже хочеться, щоб ніхто не забував про війну Росії проти України. Я вдячний Європі, яка не забуває, і багато представників США постійно піднімають це питання», – сказав Зеленський.

За його словами, тристороння зустріч буде, «коли обидві сторони: і Росія, і Америка – зможуть зустрітися з нами».

«На сьогодні Америка запропонувала зустрітися в США, ми підтримали, а Росія сказала, що в Америці вона не зустрічається. Росія запропонувала Туреччину чи Швейцарію, не пам’ятаю, три тижні пройшло. Америка сказала, що переговорна група зараз не виїжджає зі США. Ми готові підтримати і США, ми готові підтримати зустріч і в Швейцарії, і в Туреччині, і де партнери будуть готові. Зараз м’яч на боці США і Росії», – зазначив президент.

Крім того, Зеленський заявив, що Україна готова до будь-якого формату припинення вогню, зокрема, на Великдень.

«Ми підтримували будь-які формати закінчення війни, ви це знаєте, але коли ти не втрачаєш гідність і незалежність нашої держави. І припинення вогню, будь-які формати, як ми вже говорили, і повне, і енергетичне, і ми готові до припинення вогню на Великодні свята», – сказав Зеленський.

Напередодні помічник російського лідера Володимира Путіна заявив, що Москва закликає Сполучені Штати скористатися своїми важелями впливу на Київ з метою домогтися від нього вигідних Росії поступок на переговорах. Юрій Ушаков також зазначив, що США «внесли низку цікавих і корисних пропозицій» щодо мирного врегулювання, але вони «поки що не реалізуються». Що це за пропозиції, помічник Путіна не сказав.

В інтерв’ю агентству Reuters, опублікованому ввечері 25 березня, Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки поставили умову, згідно з якою Україна має вивести свої війська з Донбасу для отримання гарантій безпеки США.

Спецпредставник російського президента Кирило Дмитрієв висловив задоволення тим, що Зеленський «нарешті зрозумів, що США дадуть гарантії безпеки Україні лише, якщо Україна піде з Донбасу». Коментар Зеленського «не може не тішити», сказав Дмитрієв.

Держсекретар США Марко Рубіо назвав неправдивими твердження Зеленського про те, що Вашингтон поставив умову, згідно з якою Україна має вивести свої війська з Донбасу для отримання гарантій безпеки. У відповідь президент України заявив, що показав «меншу частину айсберга».

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Чергова тристороння зустріч, яка планувалася на початку березня в столиці ОАЕ Абу-Дабі, була відкладена на невизначений час через загострення ситуації на Близькому Сході.