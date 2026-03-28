Після заяви Рубіо щодо гарантій безпеки Зеленський заявив, що «показав меншу частину айсбергу»

Зеленський наполягає, що США готові надати Україні гарантії безпеки «після того, як наші війська вийдуть з Донбасу» - такі сигнали, за його словами, були під час переговорного процесу
Зеленський наполягає, що США готові надати Україні гарантії безпеки «після того, як наші війська вийдуть з Донбасу» - такі сигнали, за його словами, були під час переговорного процесу

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву державного секретаря США Марко Рубіо щодо гарантій безпеки для України.

«Більшу частину айсбергу не видно, але, повірте, я показав меншу частину. Я говорю абсолютно відверто. Можна формулювати по-різному… Можна по-різному ставитися до цього, але всі сигнали, які були впродовж всього перемовного процесу, говорять, і не тільки це мій аналіз, це звучить абсолютно прямо, що ми зможемо отримати гарантії безпеки від США не до припинення вогню, не до закінчення війни, а після того, як наші війська вийдуть з Донбасу», – сказав він під час відеоспілкування з журналістами, повідомляє низка медіа.

Зеленський нагадав, що Україна прагне підписати з США угоду про гарантії безпеки до закінчення війни.

«Але, тим не менше, нам сказали, що питання не в тому, коли це вступає в силу, а питання в тому, коли ці гарантії нам даються. Гарантії нам даються саме після того, як ми вийдемо з Донбасу. І це умова на сьогодні закінчення війни», – розповів президент.

Раніше в інтерв’ю агентству Reuters, опублікованому ввечері 25 березня, Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки поставили умову, згідно з якою Україна має вивести свої війська з Донбасу для отримання гарантій безпеки США.

Спецпредставник російського президента Кирило Дмитрієв висловив задоволення тим, що Зеленський «нарешті зрозумів, що США дадуть гарантії безпеки Україні лише, якщо Україна піде з Донбасу». Коментар Зеленського «не може не тішити», сказав Дмитрієв.

Держсекретар США Марко Рубіо назвав неправдивими твердження Зеленського про те, що Вашингтон поставив умову, згідно з якою Україна має вивести свої війська з Донбасу для отримання гарантій безпеки.

«Це брехня, і я бачив, як він це сказав, і прикро, що він це сказав, бо він знає, що це неправда, і йому це не сказали. Те, що йому сказали, очевидно, гарантії безпеки не наберуть чинності, поки не закінчиться війна, бо інакше ви самі втягнетеся у війну», – сказав Рубіо.

За його словами, Зеленському «дуже чітко сказали, і він мав би це зрозуміти, що гарантії безпеки настають лише після (укладення мирної угоди – ред.)».

У січні український президент заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а компроміси мають бути обопільними. Він також додав, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання. Володимир Зеленський неодноразово говорив, що не передасть підконтрольні Україні території під контроль Росії.

У грудні він заявляв, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму». Помічник Путіна Юрій Ушаков, коментуючи цю заяву, заявив, що «весь Донбас – російський».

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Чергова зустріч, яка планувалася на початку березня в столиці ОАЕ Абу-Дабі, відкладена на невизначений час через загострення ситуації на Близькому Сході.

Попри зусилля США з посередництва у припиненні війни, Росія не виявила готовності відступати від своїх жорстких вимог, які включають відмову України від територій Донбасу. У Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW. За словами аналітиків, російські чиновники сигналізують, що Росія не задовольниться лише територіальними поступками.

Тим часом, Україна наполягає на сильних гарантіях безпеки від США і європейських союзників, які допомогли б захистити її від майбутньої російської агресії.

