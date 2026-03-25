Кремль: США поінформували Росію про переговори з Україною у Флориді

Сполучені Штати Америки проінформували Росію про свої останні переговори з Україною, що пройшли на минулих вихідних у Флориді, заявив 25 березня помічник президента РФ Юрій Ушаков.

«Відбулися переговори у Флориді минулої суботи з українською делегацією. Вони провели переговори, нас докладно поінформували про підсумки, і ми знаємо, де ми зараз», – сказав Ушаков, якого цитують російські ЗМІ. Подробиць він не навів.

У Сполучених Штатах 22 березня завершились два дні переговорів українських й американських представників.

Секретар РНБО Рустем Умєров, підбиваючи підсумки переговорів у Флориді, повідомив, що під час зустрічей «зосередилися на питаннях надійних безпекових гарантій і гуманітарного треку, зокрема обміну і повернення наших громадян. Маємо просування в узгодженні позицій і подальшому звуженні кола невирішених питань».

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що переговори були «конструктивними». За його словами, сторони зосередилися на «ключових питаннях формування надійної системи безпеки для України, а також гуманітарних аспектах».

Віткофф зазначив, що США «позитивно» оцінюють перебіг переговорів. Також у Вашингтоні наголосили, що «діалог залишається змістовним і триває».

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Чергова тристороння зустріч, яка планувалася на початку березня в столиці ОАЕ Абу-Дабі, була відкладена на невизначений час через загострення ситуації на Близькому Сході.