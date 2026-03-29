Помічник президента Росії закликав США «натиснути на Київ» у переговорах

Москва закликає Сполучені Штати скористатися своїми важелями впливу на Київ з метою домогтися від нього вигідних Росії поступок на переговорах – про це заявив в інтерв’ю російській медіакомпанії ВДТРК помічник президента Росії Юрій Ушаков.

«Американці цілком могли б, так би мовити, реально натиснути і вплинути на Київ», – сказав він.

За словами Ушакова, Росія закликає США натиснути на Україну з метою виконання домовленостей, досягнутих між президентами США та Росії в Анкориджі у серпні минулого року.





Ушаков також зазначив, що США «внесли низку цікавих та корисних пропозицій» щодо мирного врегулювання, але вони «поки що не реалізуються». Що це за пропозиції, помічник Путіна не сказав.

Він також не став уточнювати, про які саме домовленості на саміті в Анкориджі йдеться. Російські офіційні особи нерідко згадують «дух Анкориджу» або «розуміння Анкориджу». З їхніх слів випливає, що Дональд Трамп і Володимир Путін домовилися про щось, втіленню чого перешкоджає Україна.

Як правило, в цьому контексті згадується передача всього Донбасу – Донецької та Луганської областей – під контроль Росії, проти чого виступає Україна.

В інтерв’ю агентству Reuters, опублікованому ввечері 25 березня, Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки поставили умову, згідно з якою Україна має вивести свої війська з Донбасу для отримання гарантій безпеки США.

Спецпредставник російського президента Кирило Дмитрієв висловив задоволення тим, що Зеленський «нарешті зрозумів, що США дадуть гарантії безпеки Україні лише, якщо Україна піде з Донбасу». Коментар Зеленського «не може не тішити», сказав Дмитрієв.

Держсекретар США Марко Рубіо назвав неправдивими твердження Зеленського про те, що Вашингтон поставив умову, згідно з якою Україна має вивести свої війська з Донбасу для отримання гарантій безпеки. У відповідь президент України заявив, що показав «меншу частину айсберга».



