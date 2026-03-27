Російські депутати вперше за кілька років відвідали США

Делегація російських депутатів відвідала США – це перший подібний візит за багато років. Поїздка проходить на тлі напружених відносин через війну Росії проти України.

26 березня відбулася зустріч російських делегатів із членами Конгресу від обох партій – Республіканської і Демократичної. Ініціаторка зустрічі, конгресвумен і представниця Республіканської партії Анна Пауліна Луна назвала переговори кроком до відновлення діалогу.

«Сьогодні, вперше за майже чверть століття, п’ять членів Конгресу (з обох партій) зустрілися з п’ятьма членами російської Думи, щоб обговорити мир і двосторонні відносини. Як представники двох найбільших ядерних наддержав світу, ми винні нашим громадянам відкритий діалог, ідеї й відкриті канали комунікації. Ми продовжуватимемо сприяти цьому діалогу та прагнути до миру на підтримку прагнення цієї адміністрації до миру, а також економічних можливостей», – написала вона у соцмережі X.

Луну давно критикують за антиукраїнську позицію. Конгресвумен виступає проти військової допомоги Україні й підтримує ініціативи щодо її згортання.

Публікація Луни містила фото російської делегації разом з нею й іншими колегами, коли вони зустрічалися у Вашингтоні в штаб-квартирі Інституту миру США, нещодавно перейменованого на честь Трампа.

Посланець російського президента Кирило Дмитрієв також у соцмережі X назвав зустріч «історичною».

Росію представляли, зокрема, віцеспікер Держдуми Борис Чернишов, перший заступник голови комітету з міжнародних справ В’ячеслав Ніконов і депутатка Світлана Журова.

За словами посла Росії в США Олександра Дарчієва, переговори продовжаться 27 березня.

Речник Державного департаменту підтвердив зустріч членів Конгресу і Думи, пише агентство AFP.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії Володимир Путін визначив «основні директиви» для поїздки і буде «ретельно проінформований» після зустрічей у Сполучених Штатах.

За даними агентства Reuters, Луна в січні заявила, що отримала дозвіл від Державного департаменту на зустріч російських законодавців із членами Конгресу.

Візит відбувається на тлі фактичного заморожування переговорів за посередництва США, спрямованих на досягнення угоди про припинення війни РФ в Україні.

Аналітичні центри відзначають, що ініціатива Луни запросити російських депутатів у США ідеально вписується в кремлівський порядок денний: демонструвати розкол у США, втому від війни і бажання частини американського істеблішменту повернутися до справ із Москвою.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року відносини Росії й США різко погіршилися. Зв’язки покращилися після повернення президента Дональда Трампа до Білого дому і його спроб припинити війну.

Тісніші зв’язки між Вашингтоном і Москвою викликають занепокоєння в України та її європейських прихильників, а Кремль їх вітає.