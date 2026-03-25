Bloomberg: Росія за три тижні вдвічі збільшила прибутки від експорту нафти

Росія отримує найбільший прибуток від експорту нафти з початку повномасштабної війни проти України й отримує вигоду з війни на Близькому Сході за рахунок збільшення постачання нафти на тлі зростання цін і послаблення санкцій, пише агентство Bloomberg.
За останні три тижні середньодобові доходи Росії від експорту нафти зросли вдвічі: до 270 мільйонів доларів порівняно зі 135 мільйонами в січні, йдеться в повідомленні.
Агентство пов’язує таке зростання із конфліктом на Близькому Сході й закриттям Ормузької протоки, а також ослабленням санкцій. 13 березня США дозволили постачання і продаж російської сирої нафти і нафтопродуктів, завантажених на судна до 12 березня.
З 16 по 22 березня в середньому за добу обсяги перевезень нафти перевищили чотири мільйони барелів на день, що приблизно на 100 тисяч барелів на день більше ніж за останні три з половиною місяці. Зростання обумовлене тим, що танкери, які завантажуються в Новоросійську, почали приймати на борт більші вантажі, йдеться в матеріалі.
Крім того, агентство Bloomberg з’ясувало, що нафтопереробні заводи Індії закупили в Росії близько 60 мільйонів барелів нафти для постачання у квітні після отримання відповідних дозволів Міністерства фінансів США.
Серед покупців – Mangalore Refinery & Petrochemicals і Hindustan Mittal Energy, які з грудня уникали прямих постачань через загрозу санкцій. За даними співрозмовників, нафта закуповувалась із премією від 5 до 15 доларів за барель. Обсяг можна порівняти з поточним місяцем, але він вдвічі перевищує лютий.
Індія розраховує, що дозволи США діятимуть доти, поки зберігаються перебої поставок через Ормузьку протоку. При цьому НПЗ продовжують диверсифікацію, включаючи зростання закупівлі з Венесуели.
За даними аналітиків S&P Global Commodities at Sea, у березні постачання нафти з Росії до Індії зросли на 27% – до 1,4 мільйонів барелів на добу.
Міністр фінансів США Скотт Бессент раніше заявив, що ослаблення санкцій покликане знизити доходи Москви від продажу нафти, а не збільшити їх, як вважають опоненти цього рішення. За його даними, Росія отримає додаткові доходи, але не більше від двох мільярдів доларів, що, як заявив міністр, «дорівнює одному дню бюджету Росії».
Форум