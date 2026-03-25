Bloomberg: Росія за три тижні вдвічі збільшила прибутки від експорту нафти

Росія отримує найбільший прибуток від експорту нафти з початку повномасштабної війни проти України й отримує вигоду з війни на Близькому Сході за рахунок збільшення постачання нафти на тлі зростання цін і послаблення санкцій, пише агентство Bloomberg.

За останні три тижні середньодобові доходи Росії від експорту нафти зросли вдвічі: до 270 мільйонів доларів порівняно зі 135 мільйонами в січні, йдеться в повідомленні.

Агентство пов’язує таке зростання із конфліктом на Близькому Сході й закриттям Ормузької протоки, а також ослабленням санкцій. 13 березня США дозволили постачання і продаж російської сирої нафти і нафтопродуктів, завантажених на судна до 12 березня.

З 16 по 22 березня в середньому за добу обсяги перевезень нафти перевищили чотири мільйони барелів на день, що приблизно на 100 тисяч барелів на день більше ніж за останні три з половиною місяці. Зростання обумовлене тим, що танкери, які завантажуються в Новоросійську, почали приймати на борт більші вантажі, йдеться в матеріалі.

Крім того, агентство Bloomberg з’ясувало, що нафтопереробні заводи Індії закупили в Росії близько 60 мільйонів барелів нафти для постачання у квітні після отримання відповідних дозволів Міністерства фінансів США.

Серед покупців – Mangalore Refinery & Petrochemicals і Hindustan Mittal Energy, які з грудня уникали прямих постачань через загрозу санкцій. За даними співрозмовників, нафта закуповувалась із премією від 5 до 15 доларів за барель. Обсяг можна порівняти з поточним місяцем, але він вдвічі перевищує лютий.

Індія розраховує, що дозволи США діятимуть доти, поки зберігаються перебої поставок через Ормузьку протоку. При цьому НПЗ продовжують диверсифікацію, включаючи зростання закупівлі з Венесуели.

За даними аналітиків S&P Global Commodities at Sea, у березні постачання нафти з Росії до Індії зросли на 27% – до 1,4 мільйонів барелів на добу.

Міністр фінансів США Скотт Бессент раніше заявив, що ослаблення санкцій покликане знизити доходи Москви від продажу нафти, а не збільшити їх, як вважають опоненти цього рішення. За його даними, Росія отримає додаткові доходи, але не більше від двох мільярдів доларів, що, як заявив міністр, «дорівнює одному дню бюджету Росії».