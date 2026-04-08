NYT: план Ірану відрізняється від «робочої основи» Трампа на переговорах

План із 10 пунктів, оприлюднений Іраном, відрізняється від документа, який президент США Дональд Трамп раніше назвав «робочою основою, яка дозволяє вести переговори», повідомляє The New York Times з посиланням на джерело у Білому домі.

За даними видання, йдеться про два різні документи. При цьому співрозмовник газети не уточнив, у чому саме різниця, але зазначив, що це питання має висвітлити речниця Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу.

Іран попередив про можливий вихід з режиму припинення вогню. За даними агентства Tasnim, Тегеран заявив США про готовність відмовитися від двотижневого перемир’я, якщо Ізраїль продовжить операції проти ліванського проіранського угруповання шиїтів «Хезболла» (визнане терористичним у США та Ізраїлі). Джерела стверджують, що іранські військові вже визначають цілі для можливої відповіді.

Ізраїль раніше заявив, що перемир’я не поширюється на операції проти «Хезболли» в Ліван, і удари по угрупованню не вважаються порушенням угоди.

За даними ЗМІ, ізраїльська авіація завдала масованих ударів по Бейруту та інших районах Лівану. Представники Червоного Хреста повідомили про щонайменше 80 загиблих і більш ніж 200 поранених.

МЗС Ізраїлю також закликало владу Лівану активніше діяти проти «Хезболли», заявивши, що Бейрут не виконує зобов’язання щодо стримування угруповання.

Водночас, за інформацією іранських ЗМІ, прохід нафтових танкерів через Ормузьку протоку припинений після ударів Ізраїлю по Лівану. Як пише Financial Times, Іран також розглядає можливість стягнення плати за прохід танкерів через протоку – по одному долару за барель нафти.