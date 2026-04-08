Судна почали рух через Ормузьку протоку на тлі перемир’я між США й Іраном

Судна 8 квітня почали рух через Ормузьку протоку на тлі оголошення дводенного перемир’я між США й Іраном.

Протока є ключовим судноплавним шляхом, через який проходить близько 20 відсотків світового обсягу нафти й газу. Згідно з даними морського моніторингового центру Marine Traffic, два судна пройшли цим водним шляхом до полудня 8 квітня.

«В Ормузькій протоці спостерігаються перші ознаки відновлення судноплавства після оголошення про припинення вогню, яке передбачає тимчасове відкриття цього стратегічного водного шляху для проведення переговорів», – йдеться у повідомленні моніторингової організації в X. Там вказано, що грецький балкер і судно під прапором Ліберії вже пройшли протоку.

Президент США Дональд Трамп 8 квітня оголосив, що Сполучені Штати погодилися на двотижневе припинення вогню з Іраном, протягом якого сторони вестимуть переговори щодо повноцінної мирної угоди. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі також підтвердив згоду Тегерана.

В Ірані заявили, що протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливим.

Після початку 28 лютого військової операції США й Ізраїлю Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, що з’єднує Перську затоку зі світовим океаном. Протока має стратегічне значення, оскільки через неї йдуть постачання нафти з нафтовидобувних країн Перської затоки на світовий ринок. Блокування руху суден Ормузькою протокою стало одним із головних факторів різкого зростання світових цін на енергоносії.

З початку війни на Близькому Сході Ормузькою протокою пройшла лише невелика кількість суден. Здебільшого це були судна, пов’язані з країнами, які Іран вважає дружніми.