Трамп: США «тісно» співпрацюватимуть з Іраном після «дуже продуктивної зміни режиму»

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати будуть «тісно» співпрацювати з Іраном після досягнення перемир’я на два тижні, щоб працювати над повноцінною мирною угодою.

«Сполучені Штати будуть тісно співпрацювати з Іраном, який, на нашу думку, пройшов через дуже продуктивну зміну режиму! Збагачення урану не буде, і Сполучені Штати, співпрацюючи з Іраном, викопають і видалять весь глибоко захований (бомбардувальники B-2) ядерний «пил», – написав Трамп у дописі в соціальних мережах.

«Ми ведемо і будемо вести переговори з Іраном про послаблення мит і санкцій», – додав він.

Президент США Дональд Трамп 8 квітня оголосив, що Сполучені Штати погодилися на двотижневе припинення вогню з Іраном, протягом якого сторони вестимуть переговори щодо повноцінної мирної угоди.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі також підтвердив згоду Тегерана. В Ірані заявили, що протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливим.

Перший раунд переговорів між Сполученими Штатами та Іраном щодо угоди про припинення війни запланований на 10 квітня в Ісламабаді – це будуть перші особисті переговори з початку війни.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан підтвердив прем’єр-міністру Пакистану Шехбазу Шаріфу, що Іран братиме участь у майбутніх переговорах зі Сполученими Штатами, повідомили в офісі Шаріфа.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану, що почалася 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Після початку бойових дій 28 лютого Іран фактично перекрив Ормузьку протоку, стратегічно важливу для світового ринку енергоносіїв. Блокування протоки призвело до різкого зростання цін на нафту.