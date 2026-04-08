Блокування інтернету в Ірані триває вже 40 днів, попри оголошення про припинення вогню

NetBlocks – компанія, що займається моніторингом збоїв в інтернеті – повідомляє, що інтернет-блокування в Ірані триває вже 40 днів на тлі оголошення тимчасового припинення вогню між Сполученими Штатами та Іраном.

NetBlocks повідомила у своєму дописі у соцмережі X, що «цензура воєнного часу» триває в Ірані, навіть коли Вашингтон і Тегеран «оголошують перемогу», «знову залишаючи іранський народ у невіданні».

Це друге значне вимкнення інтернету в Ірані у 2026 році – перше почалося 8 січня, коли країну охопили загальнонаціональні протести.

Президент США Дональд Трамп 8 квітня оголосив, що США погодилися на двотижневе припинення вогню, протягом якого сторони вестимуть переговори щодо повноцінної мирної угоди. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі також підтвердив згоду Тегерана.

В Ірані заявили, що протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливим.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану, що почалася 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Після початку бойових дій 28 лютого Іран фактично перекрив Ормузьку протоку, стратегічно важливу для світового ринку енергоносіїв. Блокування протоки призвело до різкого зростання цін на нафту.



