Тегеран назвав умовою для переговорів зі США припинення вогню в Лівані – WSJ

Іран повідомив посередникам, що його участь у переговорах з представниками США в столиці Пакистану Ісламабаді можлива лише за умови припинення вогню в Лівані, пише The Wall Street Journal, посилаючись на джерела, обізнані з ситуацією.

Тегеран також погрожує, що може переглянути своє рішення про повторне відкриття Ормузької протоки, стверджують співрозмовники видання.

За їхніми словами, іранські представники попередили, що продовжать атакувати країни регіону, включно з Ізраїлем, якщо ізраїльські військові завдаватимуть ударів по Лівану та Ірану.

За даними WSJ, 8 квітня посередники намагалися терміново узгодити останні деталі зустрічі між високопосадовцями Ірану та США, яка може відбутися вже 10 квітня.

У ніч проти 8 квітня США та Іран домовилися припинити бойові дії на два тижні. Однією з умов цієї угоди стало відкриття Іраном судноплавства через Ормузьку протоку.

Ізраїль заявив, що хоча й погодився на припинення вогню з Іраном, продовжить наземні операції проти проіранського угруповання «Хезболла» в Лівані. США також вважають, що угода про припинення вогню не поширюється на підтримуване Тегераном угруповання.

Армія оборони Ізраїлю оголосила 8 квітня, що завдала ударів по командних центрах та військових об’єктах угруповання. У свою чергу країни Перської затоки, серед яких ОАЕ та Кувейт, повідомляли, що зазнали атак іранських безпілотників і ракет, попри режим припинення вогню.

Прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф, чия країна виступає головним посередником у переговорах між США та Іраном, заявив про порушення режиму припинення вогню у кількох зонах конфлікту. Що це за зони і хто саме порушив домовленості, він не уточнив.