Прем’єр Пакистану закликав до стриманості на тлі повідомлень про порушення перемир’я між США й Іраном

Шехбаз Шаріф не уточнив деталі порушень, але кілька країн Перської затоки заявили, що стали цілями іранських ракетних ударів
Шехбаз Шаріф не уточнив деталі порушень, але кілька країн Перської затоки заявили, що стали цілями іранських ракетних ударів

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф відзначив порушення тимчасового перемир’я між Сполученими Штатами Америки й Іраном і закликав усі сторони, залучені до конфлікту, дотримуватися двотижневого припинення вогню, щоб дати шанс на дипломатичне вирішення.

«Були повідомлення про порушення перемир’я в кількох місцях зони конфлікту, що підриває дух мирного процесу. Я щиро закликаю всі сторони проявити стриманість і дотримуватися припинення вогню протягом двох тижнів, як було домовлено, щоб дипломатія могла взяти на себе провідну роль у мирному врегулюванні конфлікту», – сказав написав він у соціальних мережах 8 квітня.

Шаріф не уточнив деталі порушень, але кілька країн Перської затоки заявили, що стали цілями іранських ракетних ударів. Тегеран стверджував, що завдав ударів по Кувейту й Об’єднаних Арабських Еміратах у відповідь на авіаудари по нафтових об’єктах на іранському острові Лаван.

Президент США Дональд Трамп 8 квітня оголосив, що Сполучені Штати погодилися на двотижневе припинення вогню з Іраном, протягом якого сторони вестимуть переговори щодо повноцінної мирної угоди.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі також підтвердив згоду Тегерана. В Ірані заявили, що протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливим.

Перший раунд переговорів між Сполученими Штатами й Іраном щодо угоди про припинення війни, як очікують, пройде 10 квітня в Ісламабаді – це будуть перші особисті переговори з початку війни.

