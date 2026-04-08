Прем’єр Пакистану закликав до стриманості на тлі повідомлень про порушення перемир’я між США й Іраном

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф відзначив порушення тимчасового перемир’я між Сполученими Штатами Америки й Іраном і закликав усі сторони, залучені до конфлікту, дотримуватися двотижневого припинення вогню, щоб дати шанс на дипломатичне вирішення.

«Були повідомлення про порушення перемир’я в кількох місцях зони конфлікту, що підриває дух мирного процесу. Я щиро закликаю всі сторони проявити стриманість і дотримуватися припинення вогню протягом двох тижнів, як було домовлено, щоб дипломатія могла взяти на себе провідну роль у мирному врегулюванні конфлікту», – сказав написав він у соціальних мережах 8 квітня.

Шаріф не уточнив деталі порушень, але кілька країн Перської затоки заявили, що стали цілями іранських ракетних ударів. Тегеран стверджував, що завдав ударів по Кувейту й Об’єднаних Арабських Еміратах у відповідь на авіаудари по нафтових об’єктах на іранському острові Лаван.

Президент США Дональд Трамп 8 квітня оголосив, що Сполучені Штати погодилися на двотижневе припинення вогню з Іраном, протягом якого сторони вестимуть переговори щодо повноцінної мирної угоди.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі також підтвердив згоду Тегерана. В Ірані заявили, що протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливим.

Перший раунд переговорів між Сполученими Штатами й Іраном щодо угоди про припинення війни, як очікують, пройде 10 квітня в Ісламабаді – це будуть перші особисті переговори з початку війни.