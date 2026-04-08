Арагчі підтвердив, що умовою для переговорів зі США є припинення операції Ізраїлю проти «Хезболли»

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі підтвердив, що умовою Тегерана для переговорів із представниками США є припинення операції Армії оборони Ізраїлю проти проіранського угруповання «Хезболла» на півдні Лівану.

«Умови угоди про припинення вогню між Іраном та США чіткі та недвозначні: США повинні зробити вибір: припинення вогню або продовження війни через Ізраїль. Вони не можуть мати і те, й інше… М'яч на боці США, і світ стежить за тим, чи виконають вони свої зобов’язання», – написав очільник зовнішньополітичного відомства Ірану в мережі Х ввечері 8 квітня.

Ізраїль раніше заявив, що перемир’я не поширюється на операції проти «Хезболли» в Ліван, і удари по угрупованню не вважаються порушенням угоди.

За даними ЗМІ, ізраїльська авіація завдала масованих ударів по Бейруту та інших районах Лівану. Представники Червоного Хреста повідомили про щонайменше 80 загиблих і більш ніж 200 поранених.

МЗС Ізраїлю також закликало владу Лівану активніше діяти проти «Хезболли», заявивши, що Бейрут не виконує зобов’язання щодо стримування угруповання.

Водночас, за інформацією іранських ЗМІ, прохід нафтових танкерів через Ормузьку протоку припинений після ударів Ізраїлю по Лівану. Як пише Financial Times, Іран також розглядає можливість стягнення плати за прохід танкерів через протоку – по одному долару за барель нафти.