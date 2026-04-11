Віцепрезидент США прибув до Пакистану

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув до Ісламабаду, де його зустріли високопосадовці Пакистану та представники США.

Згідно з повідомленням пулу журналістів, літак віцепрезидента приземлився о 10:46 за місцевим часом. Після виходу з борту Венс потиснув руки офіційним особам, а також отримав букет квітів від дитини.

Разом з іншими представниками делегації він пройшов червоною доріжкою повз почесну варту. Його зустріли спецпосланець США Стів Віткофф та Джаред Кушнер, після чого Венс сів у кортеж.

У Білому домі повідомили, що віцепрезидента в аеропорту також зустріли: командувач армії Пакистану Асим Мунір, віцепрем’єр та міністр закордонних справ Мохаммад Ісхак Дар, міністр внутрішніх справ Мохсін Накві, а також тимчасова повірена у справах США в Пакистані Наталі Бейкер.

Деталі переговорів та їхній порядок денний наразі невідомі.



