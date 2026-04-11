Віцепрезидент США прибув до Пакистану

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув до Ісламабаду, де його зустріли високопосадовці Пакистану та представники США, 11 квітня 2026 року

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув до Ісламабаду, де його зустріли високопосадовці Пакистану та представники США.

Згідно з повідомленням пулу журналістів, літак віцепрезидента приземлився о 10:46 за місцевим часом. Після виходу з борту Венс потиснув руки офіційним особам, а також отримав букет квітів від дитини.

Разом з іншими представниками делегації він пройшов червоною доріжкою повз почесну варту. Його зустріли спецпосланець США Стів Віткофф та Джаред Кушнер, після чого Венс сів у кортеж.

У Білому домі повідомили, що віцепрезидента в аеропорту також зустріли: командувач армії Пакистану Асим Мунір, віцепрем’єр та міністр закордонних справ Мохаммад Ісхак Дар, міністр внутрішніх справ Мохсін Накві, а також тимчасова повірена у справах США в Пакистані Наталі Бейкер.

Венс розмовляє з начальником Збройних сил Пакистану та начальником штабу армії фельдмаршалом Асімом Муніром та віце-прем'єр-міністром і міністром закордонних справ Пакистану Мохаммадом Ішаком Даром, Пакистан, 11 квітня 2026 року

Деталі переговорів та їхній порядок денний наразі невідомі.


***

