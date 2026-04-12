Прем’єр Британії Стармер закликає США та Іран «знайти вихід»

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав США та Іран «знайти вихід із ситуації» після того, як переговори на високому рівні між двома країнами завершилися безрезультатно, незважаючи на тривалі переговори.

У заяві, опублікованій у Лондоні 12 квітня, Стармер також закликав до збереження хиткого перемир’я.

«Було надзвичайно важливо, щоб перемир’я тривало, і щоб усі сторони уникнули подальшої ескалації», – сказав Стармер під час телефонної розмови з лідером Оману, країни Перської затоки.

Лідери двох країн також обговорили зусилля щодо відновлення проходу через Ормузьку протоку, яку Іран фактично закрив для руху нафтових танкерів, що спричинило стрімке зростання цін на енергоносії у Великій Британії та в усьому світі.

Дзвінок відбувся через кілька годин після того, як лідери США та Ірану завершили переговори без прориву. Вирушаючи до США, віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав: «Ми провели низку змістовних дискусій з іранцями. Це хороша новина».

«Погана новина полягає в тому, що ми не дійшли згоди. І я думаю, що це набагато гірша новина для Ірану, ніж для Сполучених Штатів», – продовжив він.

Іранські чиновники дали зрозуміти, що можуть бути відкриті до майбутніх переговорів, але поклали провину за зрив переговорів на американців.

Британія – один із найближчих союзників Вашингтона – прохолодно відреагувала на американсько-ізраїльську війну проти Ірану.

Лондон мав провести наступного тижня подальші переговори щодо відкриття Ормузької протоки.



