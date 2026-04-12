Трамп заявив, що американські військові кораблі «негайно» блокуватимуть Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп звинуватив іранських чиновників у порушенні обіцянок щодо відновлення проходу через Ормузьку протоку та заявив, що віддає наказ американським військовим кораблям розпочати блокаду цієї важливої морської артерії та зупиняти кожне судно, яке сплатило Ірану мито.

У докладному дописі в соціальних мережах 12 квітня Трамп також висловив думку, що небажання Тегерана обмежити свої ядерні програми стало причиною зриву переговорів на високому рівні в Пакистані.

За кілька годин до цього американські переговорники, серед яких був віцепрезидент Джей Ді Венс, покинули Пакистан, не досягнувши угоди. Венс зазначив, що відсутність угоди є «поганою новиною» для Тегерана, тоді як Іран поклав провину на американських чиновників.

«Іран обіцяв відкрити Ормузьку протоку, але свідомо цього не зробив. Це спричинило занепокоєння, хаос і страждання для багатьох людей та країн у всьому світі», – написав Трамп. – «Це велика ганьба та непоправна шкода для репутації Ірану».

Тим часом американські військові кораблі «з цього моменту» почнуть блокувати будь-які судна, що намагатимуться пройти протокою, заявив Трамп.

«Я також доручив нашому флоту виявляти та затримувати в міжнародних водах кожне судно, яке сплатило мито Ірану. Ніхто, хто сплачує незаконне мито, не матиме безпечного проходу у відкритому морі», – написав він.

Днем раніше американські військові кораблі пройшли через протоку, що, як видається, було сміливим сигналом іранським чиновникам дозволити відновлення глобального судноплавства через вузьку водну артерію.

Переговори між представниками США та Ірану, що відбулися 11 квітня в Ісламабаді, завершилися провалом, оскільки сторонам не вдалося дійти згоди з кількох ключових питань. Венс зазначив, що ядерні амбіції Ірану були однією з головних перешкод.

Невідомо, як провал переговорів вплине на перемир’я, про яке Трамп оголосив минулого тижня.

Іран фактично зупинив весь судноплавний рух через Ормузьку протоку, що спричинило стрімке зростання світових цін на енергоносії. Тегеран заявив, що почне стягувати мито з суден, які прагнуть пройти через цю водну артерію.



