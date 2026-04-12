США передали «остаточну і найкращу пропозицію», але Іран відмовився – Венс

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон передав Ірану «остаточну і найкращу пропозицію» щодо угоди, однак іранська сторона відмовилася прийняти американські умови.

За словами Венса, США під час переговорів діяли «гнучко та були готові до компромісів».

«Ми були досить поступливими. Президент сказав нам: «Ви маєте прийти сюди з добрими намірами і зробити максимум для досягнення угоди». Ми це зробили, але, на жаль, не змогли досягти жодного прогресу», – зазначив він.

Віцепрезидент припустив, що головною перешкодою залишається відмова Тегерана відмовитися від своєї ядерної програми.

«Ми залишаємо після себе дуже просту пропозицію – спосіб досягнення порозуміння, який є нашою остаточною і найкращою пропозицією. Подивимося, чи приймуть її іранці», – додав Венс.

Раніше сторони провели переговори щодо можливого врегулювання, однак наразі прориву досягти не вдалося.

Раніше, 11 квітня, віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув до Ісламабаду, де його зустріли високопосадовці Пакистану та представники США. Згідно з повідомленням пулу журналістів, літак віцепрезидента приземлився о 10:46 за місцевим часом. Після виходу з борту Венс потиснув руки офіційним особам, а також отримав букет квітів від дитини.

Президент США Дональд Трамп оголосив про двотижневе припинення вогню 7 квітня, через кілька годин після того, як погрожував, що «ціла цивілізація загине сьогодні ввечері», якщо Іран не виявить готовності до предметних переговорів.

Згодом Трамп заявив, що Іран порушує припинення вогню, не відкриваючи Ормузьку протоку. Іран натомість звинуватив Ізраїль у порушенні перемир’я, продовжуючи свої атаки на проіранське угруповання «Хезболла» в Лівані. Сполучені Штати та Ізраїль заявили, що Ліван не бере участі в перемир’ї.



