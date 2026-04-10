Венс прибуває на мирні переговори з Іраном, Галібаф висунув умови

Віцепрезидент США Джей Ді Ванс 10 квітня вирушив до столиці Пакистану Ісламабада для переговорів із представниками Ірану для припинення війни, тим часом спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф висунув свої умови для участі в переговорах.

«Ми з нетерпінням чекаємо переговорів. Я думаю, що вони будуть позитивними», – сказав він журналістам перед відльотом із Вашингтона, додавши, що «якщо вони (представники Ірану – ред.) спробують нас обдурити, то виявлять, що переговорна команда не дуже сприйнятлива».

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф, який є ключовою частиною іранської переговорної команди, закликав до виконання двох умов – «встановлення припинення вогню в Лівані» та «звільнення заморожених активів Ірану».

У повідомленні в мережі X Галібаф стверджує, що ці умови були заходами, узгодженими обома сторонами, і закликав до їхнього виконання до початку переговорів (США заперечують такі попередні домовленості).

Спікер парламенту має на увазі вимогу Тегерана про повне звільнення його заморожених закордонних активів, головним чином мільярдів доларів доходів від нафти та інших коштів, що зберігаються в іноземних банках, які були заблоковані через санкції США.

Президент США Дональд Трамп оголосив про двотижневе припинення вогню 7 квітня, через кілька годин після того, як погрожував, що «ціла цивілізація загине сьогодні ввечері», якщо Іран не виявить готовності до предметних переговорів.

Згодом Трамп заявив, що Іран порушує припинення вогню, не відкриваючи Ормузьку протоку. Іран натомість звинуватив Ізраїль у порушенні перемир’я, продовжуючи свої атаки на проіранське угруповання «Хезболла» в Лівані. Сполучені Штати та Ізраїль заявили, що Ліван не бере участі в перемир’ї.