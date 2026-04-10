Генсекретар НАТО у США попередив про поглиблення співпраці між Росією й Іраном

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 9 квітня заявив, що зростаюча співпраця між Росією й Іраном зміцнює військовий потенціал обох країн, що має прямі наслідки для війни в Україні та зростання нестабільності на Близькому Сході.

Виступаючи на конференції у Вашингтоні, Рютте вказав на розширення мережі координації між Росією, Іраном, Китаєм і Північною Кореєю, назвавши це спільними зусиллями, які «абсолютно» змінюють динаміку безпеки в багатьох регіонах.

Він, зокрема, вказав на обмін між Москвою й Тегераном, заявивши, що Іран постачає Росії передові безпілотники і військові технології, що використовуються в Україні, тоді як Росія надає Ірану фінансові ресурси.

«Це технології – в Росію, а гроші з Росії – в Іран, – сказав Рютте. – І ці гроші витрачаються на те, щоб Іран створював… хаос».

Рютте звинуватив Іран у тому, що він діє як головна дестабілізуюча сила на Близькому Сході, вказуючи на його підтримку регіональних проксі-груп і постійний розвиток ракетного і ядерного потенціалу.

Він попередив, що розширення дальності ракетних атак Ірану, яка, ймовірно, досягає відстаней до 4000 кілометрів, свідчить про те, що технологія наближається до операційної зрілості.

За словами Рютте, такий розвиток подій створює ризики не лише для Близького Сходу, але й для інтересів Заходу, оскільки іранські можливості стають дедалі складнішими і більш далекосяжними.

Генеральний секретар НАТО наголосив, що зусилля Сполучених Штатів щодо стримування ядерної програми Ірану і його програми розробки балістичних ракет залишаються критично важливими для обмеження цих загроз.

Його зауваження пролунали на тлі загострення напруженості в регіоні Перської затоки. Рютте сказав, що НАТО може відігравати певну роль у забезпеченні морської безпеки в стратегічно важливій Ормузькій протоці, ключовому світовому транзитному маршруті нафти.

«Якщо НАТО може допомогти, очевидно, тоді немає причин не допомагати», – сказав він, наголосивши на важливості збереження відкритості цього водного шляху.

Він відзначив постійну координацію між групою з 34 країн, яку частково очолює прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, разом зі Сполученими Штатами, з метою забезпечення свободи судноплавства в цьому регіоні.

Водночас Рютте прагнув підкреслити продовження трансатлантичної співпраці, незважаючи на політичну напруженість. Він сказав, що збільшення європейських оборонних витрат, включаючи закупівлю американської зброї, зміцнило військовий потенціал НАТО.

Його коментарі пролунали після критики альянсу з боку президента США Дональда Трампа, який погрожував скоротити військові зобов’язання Сполучених Штатів перед союзниками НАТО.

Рютте наголосив, що співпраця в рамках альянсу залишається сильною, навіть попри те, що геополітичні виклики – від України до Близького Сходу – стають дедалі більш взаємопов’язаними.

1 квітня Трамп заявив Reuters, що він «абсолютно» розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО через брак підтримки альянсом цілей США в Ірані.

В інтерв'ю британській газеті The Telegraph він назвав військовий альянс «паперовим тигром» і сказав, що вихід з НАТО «не підлягає переосмисленню».

Експерти кажуть, що незрозуміло, чи може Трамп в односторонньому порядку вивести Сполучені Штати з трансатлантичного альянсу без схвалення Конгресу.

The Wall Street Journal повідомила, що Трамп розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на його думку, не допомогли американським та ізраїльським силам під час війни в Ірані.

Посилаючись на неназваних чиновників адміністрації, WSJ заявила, що пропозиції передбачатимуть виведення американських військ з країн-членів НАТО, які вважаються не корисними для військових зусиль, та їх базування в країнах, які більше підтримують військову кампанію США.