Трамп розкритикував НАТО після зустрічі з генсеком Рютте

Президент США Дональд Трамп знову розкритикував НАТО, заявивши, що членів альянсу не було поруч, «коли вони нам були потрібні», невдовзі після його зустрічі у Вашингтоні з генеральним секретарем Марком Рютте.



«НАТО не було поруч, коли вони нам були потрібні, і їх не буде, якщо вони нам знову знадобляться. Пам’ятаєте Гренландію, той великий, погано керований шматок льоду!!!» – написав Трамп у Truth Social великими літерами 8 квітня.

Генеральний секретар НАТО Рютте заявив CNN після зустрічі з Трампом, що переговори були «відвертими та відкритими», але Трамп висловив розчарування союзниками США по НАТО.

Рютте зазначив, що він сказав президенту США, що «переважна більшість» європейських країн допомогли військовим зусиллям США у війні з Іраном.

«Дозвольте мені бути абсолютно відвертим, [Трамп] явно розчарований багатьма союзниками по НАТО, і я розумію його точку зору», – сказав Рютте. – «Але…переважна більшість європейських країн допомогли з базуванням, логістикою, перельотами, забезпеченням виконання ними зобов’язань».

Рютте додав, що «також існує широка підтримка того факту, що скорочення ядерного та... ракетного потенціалу Ірану було справді критично важливим, і що на даний момент лише США змогли це зробити».

На запитання, чи повторював Трамп під час зустрічі свою пропозицію про вихід Сполучених Штатів з НАТО, Рютте відповів: «Ну, як я вже казав, розчарування, очевидно, є, але водночас він також уважно слухав мої аргументи щодо того, що відбувається, і я також вказав йому на той факт, що саме його лідерство призвело до Гаазьких зобов'язань щодо витрат».



Трамп давно скаржився на 77-річний трансатлантичний альянс, домінуючим партнером якого з самого початку були Сполучені Штати, – кажучи, що він застарів, і що члени не платять свою справедливу частку за їхню оборону.

Він посилив свою критику з початку американсько-ізраїльської війни з Іраном, заявивши, що альянс не допоміг США, коли це було потрібно.

Багато членів альянсу кажуть, що з ними не консультувалися перед початком війни або їх не просили зробити внесок. Деякі країни, такі як Італія, Іспанія та Велика Британія, де розташовані американські бази, висловили небажання дозволяти використовувати військові об'єкти на їхній території для наступальних військових операцій проти Ірану.



Трамп також висловив вимоги передати Гренландію під американський суверенітет і звернувся за допомогою до НАТО у передачі острова з власності члена альянсу Данії до власності Сполучених Штатів.



Ця вимога посилила напруженість в альянсі, члени якого критикують зауваження Трампа та підтримують право власності Данії.

1 квітня Трамп заявив Reuters, що він «абсолютно» розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО через те, що він вважає брак підтримки альянсом цілей США в Ірані.

В інтерв'ю британській газеті The Telegraph він назвав військовий альянс «паперовим тигром» і сказав, що вихід з НАТО «не підлягає переосмисленню».

Експерти кажуть, що незрозуміло, чи може Трамп в односторонньому порядку вивести Сполучені Штати з трансатлантичного альянсу без схвалення Конгресу.

The Wall Street Journal повідомила, що Трамп розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на його думку, не допомогли американським та ізраїльським силам під час війни в Ірані.

Посилаючись на неназваних чиновників адміністрації, WSJ заявила, що пропозиції передбачатимуть виведення американських військ з країн-членів НАТО, які вважаються не корисними для військових зусиль, та їх базування в країнах, які більше підтримують військову кампанію США.



