Трамп обговорить із Рютте можливий вихід США з НАТО – речниця Білого дому

Президент США Дональд Трамп 8 квітня під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Вашингтоні обговорить можливість виходу Сполучених Штатів із оборонного альянсу.

«Президент обговорював це. І, я думаю, президент обговорюватиме це через пару годин із Рютте. І, можливо, після цієї зустрічі, яка відбудеться пізніше сьогодні вдень, ви почуєте про це безпосередньо від президента», – заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

За її словами, Трамп вважає, що операція США та Ізраїлю проти Ірану стала випробуванням для НАТО, і військовий союз його провалив.

Левітт також заявила, що початковий іранський план із 10 пунктів був «докорінно несерйозним і неприйнятним», він був відкинутий і «буквально викинутий у кошик для сміття президентом Трампом». Після цього, за словами Левітт, Тегеран визнав реальність і надіслав США розумніший план, який може стати основою для переговорів.

Левітт також заявила, що повідомлення про закриття Ормузької протоки не відповідають дійсності. За її словами, США отримали підтвердження, що рух суден триває, а будь-які обмеження будуть «цілком неприйнятними». Вона додала, що США розглядатимуть можливе стягнення Іраном плати за прохід через протоку як обмеження.

Ормузька протока забезпечує близько 20% світових постачань нафти та до 30% постачань зрідженого природного газу та вважається ключовою енергетичною артерією світу.

Раніше повідомлялося, що США готові до двотижневого перемир’я з Іраном за умови відкриття протоки. У Тегерані заявляли про готовність виконати цю вимогу. При цьому, за даними ЗМІ, Іран припиняв рух танкерів після повідомлень про удари Ізраїлю по Лівану.

Агентство Reuters також повідомляло, що Тегеран розглядає можливість часткового відкриття протоки до 10 квітня – перед переговорами в Пакистані.