Вступ України до НАТО «має залишатися відкритим», Путін «не може диктувати» – Цахкна

Україна має отримати надійні гарантії безпеки, а її вступ до Північноатлантичного альянсу має залишатися можливим, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

«(Президент США Дональд) Трамп чітко заявив, що не підтримує вступ України до НАТО на даний момент. Однак цей варіант має залишатися відкритим на майбутнє. Його не може диктувати Путін», – наголосив очільник естонського зовнішньополітичного відомства.

Він відзначив, що Україна вже відіграє значну роль у питаннях безпеки, «вона має майже мільйон військовослужбовців із багаторічним бойовим досвідом, потужними інноваціями та можливостями оборонної промисловості, які швидко зростають».

«Гарантії безпеки повинні працювати в обидва боки. Україна не тільки отримає гарантії, але й зробить свій внесок у європейську безпеку. Якщо миру буде досягнуто, Росії доведеться ретельно подумати, перш ніж переміщувати сили до кордонів НАТО, оскільки Україна буде частиною цієї системи безпеки. Україна вже продемонструвала свою готовність боротися за свободу», – наголосив естонський міністр.

Україна офіційно перебуває на «незворотному шляху» до членства в НАТО, що було підтверджено на Вашингтонському саміті 2024 року. Однак наразі консенсусу серед усіх членів альянсу щодо негайного запрошення немає.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю Радіо Свобода наприкінці 2025 року наголосив, що Україна стане членом, коли «визріють умови» та буде «згода союзників».