Членство України в НАТО: Рютте розповів про «дві реальності»

У Північноатлантичному альянсі є кілька союзників, які виступають проти членства України, заявив 24 листопада в інтерв’ю Радіо Свобода генеральний секретар НАТО Марк Рютте, коментуючи пункт мирного плану щодо відмови України від євроантлантичної перспективи.

«Наразі в нас є кілька союзників, які прямо заявляють, що ми проти вступу України до НАТО. Звичайно, у нас також були формулювання з Вашингтонського саміту торік, де говорилося про незворотність її шляху до НАТО. Тож це одна реальність. Але є також реальність, у якій кілька союзників сказали, що виступають проти членства України в НАТО», – зауважив Рютте.

Посадовець наголосив, що з огляду на це особливо важливо надати Україні гарантії безпеки в межах можливого мирного врегулювання, щоб унеможливити повторну спробу нападу Росії.

На запитання Радіо Свобода, чи можна довіряти Володимиру Путіну, що вже неодноразово атакував Україну, Рютте зазначив, що, будучи ще прем’єром Нідерландів, працював із президентом РФ до окупації російськими військами Криму в 2014 році, але «перестав намагатися зрозуміти цього хлопця».

«Але я знаю одну річ про росіян загалом і про Путіна зокрема. Щоразу, коли укладаєте угоду, маєте переконатися, що в його інтересах – її дотримуватися. Тому важливо, щоб, коли буде досягнуто мирної угоди щодо України, він ніколи більше не намагався напасти на Україну. Він не стане, якщо знатиме, що наслідки для нього будуть нищівними, якщо спробує знову вторгнутися в Україну після довготривалого припинення вогню або, ще краще, мирної угоди», – наголосив Рютте.

Коментуючи можливі наслідки, з якими зіткнеться Путін внаслідок нового можливого нападу після мирного врегулювання війни, що триває з 2022 року, генсекретар НАТО сказав, що вони «залежать від результатів переговорів зараз». Рютте згадав у цьому контексті колективні зусилля союзників щодо гарантій безпеки для України і її Збройні сили.

«У вас будуть Збройні сили України та гарантії безпеки, і в цій комбінації маємо забезпечити, щоб Путін зрозумів: він ніколи більше не зможе зробити цього знову», – резюмував Рютте.

За повідомленнями засобів інформації, в першому варіанті мирного плану йшлося про те, що Україна має закріпити неприєднання і відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних сил України буде обмежена.