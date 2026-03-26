«Не на порядку денному» – Рютте про членство України в НАТО

Питання членства України в НАТО зараз – не на порядку денному, заявив 26 березня генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, коментуючи перспективи вступу Києва і річний звіт НАТО за 2025 рік, у якому, на відміну від минулорічного, більше прямо не йдеться про перспективу членства України. Про це повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

«Для України існує шлях до НАТО, який був узгоджений на саміті у Вашингтоні в 2024 році. Цей шлях займе час, оскільки ми знаємо, що є низка союзників, які наразі не підтримують членство України в НАТО. Тому зараз це не стоїть на порядку денному», – сказав Рютте.

У підсумковій декларації саміту НАТО у Гаазі в 2025 році членство України також не згадувалося. Тоді дипломати пояснювали це рекордно коротким текстом, і запевняли, що рядок про перспективу членства з Вашингтонської декларації 2024 року залишається актуальним.

Водночас Альянс продовжує зосереджуватися на практичній підтримці України. У щорічному звіті генерального секретаря НАТО за 2025 рік зазначається, що союзники надають допомогу Києву, щоб «завершити війну та досягти справедливого і тривалого миру».

Також у документі підкреслюється довгостроковий підхід: «важливо, щоб Альянс продовжував надавати Україні підтримку, необхідну для її захисту сьогодні, водночас допомагаючи їй бути готовою стримувати будь-яку майбутню агресію Росії завтра».

Окрім цього, НАТО розвиває системну взаємодію з Україною у сфері оборони. Зокрема, йдеться про координацію військової допомоги, навчання і логістики, а також поступове досягнення сумісності українських сил зі стандартами Альянсу.

У звіті також зазначено, що НАТО працює над «інтеграцією української оборонної промисловості в екосистему союзників», що передбачає залучення інвестицій і розширення співпраці.

Раніше у НАТО неодноразово заявляли, що майбутнє України – в Альянсі, однак питання членства залишається політично чутливим через позиції окремих країн-членів.

Росія неодноразово вимагала від України офіційно відмовитися від своїх амбіцій щодо членства в НАТО і вивести війська з території Донбасу, яку контролює Київ. Москва також заявила, що Україна має бути нейтральною країною, і жодні війська НАТО не можуть бути розміщені в Україні.