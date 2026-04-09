Трамп звинуватив НАТО у провалі, Рютте намагався згладити конфлікт. А що каже Європа? 

Президент США Дональд Трамп висловив «розчарування» НАТО під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО. Марк Рютте відвідав Вашингтон у середу, 8 квітня, і після розмови з Трампом в етері американського телебачення розповів, що Трамп «явно розчарований багатьма союзниками по НАТО».

Тим часом газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела в адміністрації пише, що у Трампа шукають, як покарати країни НАТО за відмежування від війни в Ірані.

Радіо Свобода розбиралось – як відбулося загострення між США та Європою та як реагує ЄС.

Чергова зустріч Дональда Трампа та Марка Рютте відбулась без звичного спілкування лідерів з пресою в Овальному кабінеті. Незадовго до початку переговорів речниця Білого дому Каролін Лівітт процитувала слова Трампа про дії союзників НАТО під час війни з Іраном: «Їх перевірили, і вони провалилися». І сказала, що Трамп проведе «дуже відверту і пряму розмову» з очільником НАТО.

Що «розчарувало» Трампа?

Раніше Дональд Трамп розповідав, що коли звертався кілька тижнів тому до Британії та Франції з пропозицією послати військові кораблі в Ормузьку протоку, щоб розблокувати її, Лондон пообіцяв розглянути питання «через тиждень», а Париж – після настання миру.

США не лише не отримали допомогу від союзників по НАТО у вигляді їхніх сил, але й часом не мали доступу до військових баз у Європі. Оскільки Іран почав обстрілювати американські військові бази на території сусідніх країн та поцілив дронами у британську базу на Кіпрі після того, як Лондон дозволив США нею користуватися, низка європейських країн почала поводитися обачніше.

Наприклад, Італія якось заборонила військовій авіації США сідати на свої авіабази в Європі, а Франція та Іспанія – навіть перетинати повітряний свій простір з метою атак на Іран.

Президент Франції Емманюель Макрон пояснював це тим, що США не консультувалися із його країною перед початком операції в Ірані. Ті самі аргументи висувала Іспанія, з самого початку виступаючи проти операції США та Ізраїлю в Ірані.

Президент США після цього називав НАТО «паперовим тигром» і в розмовах з журналістами говорив про можливий вихід США із НАТО. Про що саме він говорив з Рютте, Білий дім не розкрив деталей.

Та, схоже, знизити градус роздратування американського президента очільнику НАТО не вдалося, оскільки після зустрічі Трамп написав у Truth Social великими літерами: «НАТО не було поруч, коли ми потребували їх, і їх не буде поруч, якщо вони знову нам знадобляться».

А сам Рютте після переговорів в ефірі CNN визнав, що Трамп «очевидно розчарований багатьма союзниками», однак наголосив: більшість європейських країн все ж надали підтримку – зокрема у сфері логістики, базування та організації польотів. За його словами, розмова з президентом США була «дуже відвертою», але водночас «розмовою між двома хорошими друзями».

Як США можуть «покарати» країни НАТО?

За інформацією агентства Bloomberg, Вашингтон тепер вимагає від європейських союзників не просто політичної підтримки, а конкретних зобов’язань. Йдеться про те, щоб упродовж кількох днів країни представили чіткі плани – як саме вони забезпечуватимуть безпеку судноплавства в Ормузькій протоці після завершення бойових дій.

Саме через цю протоку проходить близько 20% світових поставок нафти та газу, і її фактичне блокування вже призвело до стрибка цін на енергоносії. Для адміністрації Трампа питання Ормуза стало тестом на лояльність союзників.

Водночас у Білому домі з’явилась ідея, що країни, які не підтримали операцію проти Ірану, можуть зіткнутися з наслідками – аж до перегляду військової присутності США в Європі, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела в адміністрації.

Одна з пропозицій, пише видання, вивести американські війська з країн-членів НАТО, які не продемонстрували підтримки воєнних зусиль США проти Ірану, та розмістити їх у країнах, які були більш корисними для США.

Цей план, який отримав підтримку серед високопосадовців адміністрації протягом останніх тижнів, перебуває на ранній стадії розробки та є одним із кількох пропозицій для покарання союзників.

Наприклад, пише газета, розглядається також варіант закрити базу США в Іспанії або Німеччині та перемістити військовий контингент до Польщі, Румунії, Литви чи Греції.

Наразі США мають близько 84 000 військовослужбовців у країнах Європи.

Як реагують у країнах Європи?

Попри оголошене у вівторок, 7 квітня, двотижневе перемирʼя між США та Іраном, вже за кілька годин після припинення вогню з’явилися повідомлення про іранські удари по арабських державах Перської затоки, а Ізраїль продовжив атаки в Лівані проти «Хезболли» – іранського проксі, яке у Вашингтоні визнали терористичною організацією.

8 квітня у Лондоні відбулася зустріч військового командування 34 країн, де обговорювали можливі дії щодо забезпечення судноплавства в Ормузькій протоці. До консультацій долучилася і Україна, яка вже має досвід розблокування морських шляхів у Чорному морі.

Однак ключова умова, на якій наполягають європейці для своєї присутності у протоці, – стабільне припинення вогню.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив 9 квітня, що розгортання значних військових ресурсів у регіоні «не відповідає національним інтересам» країни.

Схожу позицію займає і Франція. Міністерка збройних сил Катрін Вотрен наголосила, що Париж поки не розглядає відправлення флоту.

«Наразі ми узагалі не говоримо про відправлення фрегатів. Однак ми готуємо основу. Зараз ми все ще перебуваємо на етапі надзвичайно нестабільного припинення вогню. Важливо, щоб ми могли підготуватися разом із залученими країнами», – сказала Вотрен в ефірі BFMTV вранці 9 квітня.

Водночас, за її словами, Франція разом із 17 країнами вже працює над планом дій – щоб після стабілізації ситуації можна було швидко відновити судноплавство. Йдеться, зокрема, про перевірку наявності мін та координацію з судновласниками і страховими компаніями.

Новий конфлікт: гроші за прохід

Окреме обурення в Європі викликали повідомлення про рамкову угоду про перемир’я, яка дозволяє Ірану та Оману стягувати транзитні збори із суден, що може налічувати до 2 мільйонів доларів за нафтовий танкер.

Це стало безпрецедентним кроком, адже конвенція ООН з морського права прямо забороняє державам, чиї територіальні води охоплюють протоку, стягувати плату за прохід, і жодній країні досі не вдавалося запровадити такі збори в міжнародній протоці.

Прем’єр-міністр Греції назвав такий підхід «абсолютно неприйнятним».

«Я не думаю, що міжнародна спільнота буде готова прийняти те, що Іран встановлює пункт стягнення плати за проїзд для кожного судна, яке перетинає протоку», – заявив Кіріакос Міцотакіс CNN 8 квітня.

Проти висловились також у Міністерстві закордонних справ Німеччини та в Європейській комісії.

«Якщо ви подивитеся на міжнародне право, то побачите, що таких мит або зборів не існує. Тому ми закликаємо до поваги до міжнародного права в цьому випадку. Звісно, тепер справа за компаніями та судновласниками, які мають вирішити, чи захочуть вони, попри це, сплачувати цей збір», – заявила під час брифінгу 9 квітня речниця Єврокомісії Паула Піньо.

Європа шукає вихід

На тлі енергетичної напруги президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скликає на понеділок засідання колегії єврокомісарів.

Очікується, що обговорюватимуть не лише безпеку Ормузької протоки, а й ширший вплив конфлікту на Європу – від енергетики до транспорту і внутрішньої безпеки. У деяких країнах уже фіксують зростання інфляції через подорожчання пального, а Єврокомісія рекомендувала країнам-членам подбати про заходи економії – зменшити подорожі, сприяти переходу на роботу з дому.

Що ж до трансатлантичних відносин, то заяви європейських лідерів різняться.

Наприклад, президент Чехії Петр Павел розкритикував президента США.

«За останні кілька тижнів Трамп зробив більше для зниження довіри до НАТО, ніж (російський керманич – ред.) Володимир Путін за багато років», – цитує чеського президента видання Seznam Zprávy.

Водночас німецький канцлер Фрідріх Мерц після візиту Рютте подзвонив Трампу і вийшов із заявою, що не хоче виходу США із НАТО:

«Я не хочу розколу НАТО. НАТО є гарантом нашої безпеки, зокрема і передусім у Європі».

За його словами, нинішній союз «нічим неможливо замінити», а тому його потрібно не лише зберегти, а й розвивати разом зі Сполученими Штатами.

Водночас Мерц дав зрозуміти, що Берлін не підтримує поспішних військових рішень. Він наголосив на необхідності «зберігати холодний розум» і робити ставку на переговори. За його словами, німецький уряд готовий і надалі підтримувати дипломатичний процес і навіть відновлює контакти з Тегераном у координації зі США та європейськими партнерами.

Разом із тим Німеччина сигналізує про готовність долучитися до практичних рішень після завершення конфлікту. Мерц заявив, що Берлін може допомогти забезпечити свободу судноплавства в Ормузькій протоці – але лише за умови наявності міжнародного мандата і чіткої концепції.