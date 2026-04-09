США просять союзників надати конкретні плани щодо забезпечення безпеки Ормузької протоки – ЗМІ

США хочуть отримати від європейських союзників конкретні зобов'язання щодо їхньої обіцянки допомогти забезпечити безпеку Ормузької протоки після припинення бойових дій в Ірані, повідомляє Bloomberg з посиланням високопосадовця НАТО.

За його даними, Вашингтон просить союзників протягом кількох днів представити конкретні плани щодо забезпечення судноплавства.

Bloomberg пише, що запит був представлений під час обговорень між американськими та натівськими посадовцями в Білому домі, де президент Дональд Трамп зустрівся з генеральним секретарем альянсу Марком Рютте, а також у Пентагоні та Державному департаменті.

Білий дім, Міністерство оборони та Державний департамент не відповіли на запити про коментарі пізно ввечері в середу.

Президент США Дональд Трамп 8 квітня оголосив, що Сполучені Штати погодилися на двотижневе припинення вогню з Іраном, протягом якого сторони вестимуть переговори щодо повноцінної мирної угоди.

Однак тимчасове перемир’я між США та Іраном похитнулося менш ніж через добу після його оголошення, коли Ізраїль розпочав масштабні атаки на іранських союзників у Лівані, а Тегеран завдав ударів по нафтових об’єктах у кількох країнах Перської затоки, заявивши, що його енергетичні об’єкти стали мішенями.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі підтвердив, що умовою Тегерана для переговорів із представниками США є припинення операції Армії оборони Ізраїлю проти проіранського угруповання «Хезболла» на півдні Лівану.

Очікується, що перший раунд переговорів між США та Іраном щодо угоди про припинення війни відбудеться у п’ятницю, 10 квітня, в Ісламабаді – це будуть перші особисті переговори з початку війни.

Через Ормузьку протоку проходило до п’ятої частини всього морського експорту нафти (близько 20 мільйонів барелів на добу), а також зрідженого газу. Блокування протоки призвело до різкого зростання цін на нафту.



