Прем’єр Греції заявив, що іранський збір за прохід Ормузькою протокою є «неприйнятним»

Прем’єр-міністр Греції розкритикував зусилля Ірану стягувати плату за дозвіл на судноплавство через Ормузьку протоку після закінчення війни, заявивши, що світу потрібне вільне та безпечне судноплавство через цю важливу водну протоку.



«Я не думаю, що міжнародна спільнота буде готова прийняти те, що Іран встановлює пункт стягнення плати за проїзд для кожного судна, яке перетинає протоку», – заявив Кіріакос Міцотакіс CNN 8 квітня. «Мені здається, що це абсолютно неприйнятно».



Міцотакіс сказав, що міжнародна угода щодо протоки може бути необхідною, але наполягав на тому, що вона не повинна передбачати стягнення плати.



«Ми створимо дуже, дуже небезпечний прецедент для свободи судноплавства, якщо це станеться», – попередив він.



Греція має один з найбільших у світі флотів торговельних суден.



Німеччина також заявила, що збір за прохід Ормузькою протокою є неприйнятним. Речник Міністерства закордонних справ заявив, що протока перебуває не виключно в іранських водах і регулюється Конвенцією ООН з морського права.

Президент США Дональд Трамп 8 квітня оголосив, що Сполучені Штати погодилися на двотижневе припинення вогню з Іраном, протягом якого сторони вестимуть переговори щодо повноцінної мирної угоди.

Однак тимчасове перемир’я між США та Іраном похитнулося менш ніж через добу після його оголошення, коли Ізраїль розпочав масштабні атаки на іранських союзників у Лівані, а Тегеран завдав ударів по нафтових об’єктах у кількох країнах Перської затоки, заявивши, що його енергетичні об’єкти стали мішенями.

За даними Financial Times, Іран вимагатиме від судноплавних компаній сплачувати мита в криптовалюті за проходження нафтових танкерів через Ормузьку протоку. Речник Іранського союзу експортерів нафти Хамід Хоссейні заявив виданню, що Іран хоче стягувати мита з будь-якого танкера, що проходить, та оцінювати кожне судно. За його словами, тариф становить 1 долар за барель нафти, а порожні танкери можуть вільно проходити.

Іран заблокував Ормузьку протоку практично одразу після початку війни на Близькому Сході. Через протоку проходило до п’ятої частини всього морського експорту нафти (близько 20 мільйонів барелів на добу), а також зрідженого газу. Блокування протоки призвело до різкого зростання цін на нафту.

Наприкінці березня у парламенті Ірану оголосили про намір стягувати мита за прохід через протоку.