КВІР визначив альтернативні маршрути через Ормузьку протоку, щоб уникнути морських мін

Іранський Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) 9 квітня оголосив про альтернативні маршрути для суден, що проходять через Ормузьку протоку, вказуючи на ризик мін у головній зоні водного шляху.



«Усі судна, які мають намір пройти Ормузькою протокою, цим повідомляються, що для дотримання принципів морської безпеки та захисту від можливих зіткнень з морськими мінами... вони повинні обрати альтернативні маршрути для руху в Ормузькій протоці», – йдеться у заяві КВІР, яку цитують державні ЗМІ, в якій також надаються інструкції щодо альтернативних маршрутів.



Вашингтон і Тегеран домовилися про двотижневе припинення вогню, щоб дозволити подальші переговори щодо потенційної мирної угоди.



Однією з головних вимог адміністрації США є свобода руху суден через протоку, яку Іран значною мірою заблокував. Тегеран заявив, що почне дозволяти рух, хоча наполягає на тому, що судна повинні координувати свої дії з іранськими військовими.

8 квітня в Ормузькій протоці спостерігалися перші ознаки відновлення судноплавства. Близько 20 відсотків світових запасів сирої нафти та природного газу транспортується суднами через протоку.

Однак тимчасове перемир’я між США та Іраном похитнулося менш ніж через добу після його оголошення, коли Ізраїль розпочав масштабні атаки на іранських союзників у Лівані, а Тегеран завдав ударів по нафтових об’єктах у кількох країнах Перської затоки, заявивши, що його енергетичні об’єкти стали мішенями.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі підтвердив, що умовою Тегерана для переговорів із представниками США є припинення операції Армії оборони Ізраїлю проти «Хезболли» на півдні Лівану.



