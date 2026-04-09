Конфлікт в Ірані перешкоджає доставці приватної гуманітарної допомоги США до України

ВАШИНГТОН – Доставка волонтерської гуманітарної допомоги зі Сполучених Штатів до України, життєво важливої для прифронтових громад, зазнає дедалі більшого тиску, оскільки перебої, пов’язані з конфліктом в Ірані, поширюються на глобальні морські транспортні мережі.

Радіо Свобода поговорило із американськими благодійними організаціями та волонтерськими групами, які допомагають Україні.

Постачання необхідних товарів нині затримуються на тижні, повідомили Радіо Свобода благодійники і волонтери, які допомагають Україні. Витрати на транспортування різко зростають, змушуючи робити складний вибір між фінансуванням перевезень і закупівлею обладнання, необхідного для порятунку життів.

Для деяких організацій це наближається до критичної межі.

Тривалий конфлікт в Ірані серйозно порушив міжнародні перевезення, особливо в Ормузькій протоці – ключовому морському шляху, яким транспортується близько 20% світової нафти і газу. Безпекові ризики в Червоному морі змушують судна обирати довші маршрути, що призводить до значних затримок і зростання вартості вантажних перевезень.

Допомога затримується в морі, тиск зростає на суші

Неприбуткова організація Hope For Ukraine зі штату Нью-Джерсі, що постачає медичні та гуманітарні вантажі цивільним і на прифронтові території, повідомляє, що наразі доставки до України значно сповільнилася.

Контейнери з медичним приладдям та обладнанням для енергетичної стійкості затримуються ще на три тижні, що подовжує час транзиту майже на місяць.

«Ці комплекти є вкрай необхідними», – зазначив гендиректор організації Юрій Боєчко в коментарі Радіо Свобода. «Вони забезпечують електропостачання клінік і притулків. Коли їхня доставка затримується, як у цьому випадку, це створює реальну загрозу для життя людей»

Зазвичай організація відправляє зі США один-два контейнери на місяць, кожен з яких містить до 20 тонн допомоги. На відміну від державної підтримки, ці поставки залежать від приватних пожертв і волонтерських мереж.

Однак зараз ці поставки стикаються зі зростаючою невизначеністю.

«Маршрути були повністю змінені, – сказав Боєчко. – Судна змушені йти значно довшим шляхом. Це означає набагато тривалішу доставку для людей, які не можуть дозволити собі чекати»

Серед найнеобхідніших поставок – сонячні генератори, які стали незамінними в Україні, де енергетична інфраструктура неодноразово зазнавала ударів.

Затримки перетворюються на реальні наслідки

Hope For Ukraine розподіляє генератори серед прифронтових громад і територій, де тривають тривалі відключення електроенергії і доступ до надійного електропостачання залишається обмеженим.

«Ми не відправляємо продукти харчування, їх ми купуємо на місці, – зазначив Боєчко. – Ми надсилаємо те, чого люди не можуть дістати в Україні, насамперед енергетичне обладнання»

Кожна затримка, додав він, має прямі гуманітарні наслідки.

«Кожен додатковий тиждень означає, що люди залишаються без світла, – сказав він. – Після зими, яку ми пережили, коли було зруйновано стільки інфраструктури, це перетворюється на енергетичну кризу для цих громад»

Без електроенергії медзакладам важко працювати, ліки неможливо безпечно зберігати і навіть надання базової медичної допомоги стає все складнішим

Затримки також впливають на постачання електричних інвалідних візків – важливого засобу пересування для зростаючої кількості українців, які втратили кінцівки через війну.

За словами Боєчка, внаслідок війни в Україні наразі налічується понад 120 тисяч людей з ампутованими кінцівками.

«Для них кожна затримка означає більше часу без самостійності, – сказав він. – Це ще більше очікування на те, що є необхідним для їхнього повсякденного життя»

Зростання витрат змушує робити болісний вибір

Водночас вартість доставки допомоги зростає. Після понад двох років відносно стабільних тарифів Hope For Ukraine отримала повідомлення про підвищення цін, яке набуло чинності з 1 квітня.

«Ми бачимо зростання на 10–25 відсотків», – сказав Боєчко.

Для некомерційних організацій із обмеженим бюджетом наслідки відчуваються відразу. «Це означає, що нам доводиться перерозподіляти кошти, – зазначив він. – Гроші, які мали піти на генератори або медичні засоби, тепер ідуть на оплату доставки».

У результаті, обсяги допомоги, що надходить до України, скорочуються навіть попри те, що попит залишається високим.

Ці перебої також впливають на закупівлі. Компоненти, що постачаються з-за кордону, довше надходять до складів у США, що уповільнює весь ланцюг поставок.

«Справа не лише у доставці з США до України, – сказав Боєчко. – Навіть надходження товарів на наш склад стало повільнішим. Затримки відбуваються по всьому ланцюгу постачання».

Він додав, що хоча зараз, порівняно з початком війни, менше організацій відправляють великі контейнери, частково через обмеження у фінансуванні, ті, що продовжують працювати, стикаються з подібними труднощами.

«Усі, хто досі надсилає допомогу, з цим зіштовхуються», – сказав він.

Ширший удар по глобальному судноплавству

Експерти зазначають, що ці перебої є відображенням більш загальних труднощів у глобальній логістиці, пов’язаних із конфліктом в Ірані.

Джон Салданья, фахівець із ланцюгів постачання в Коледжі бізнесу та економіки імені Джона Чемберса при Університеті Західної Вірджинії, описує ситуацію як «кризу пропускної спроможності» морських перевезень .

За його словами, значна частина світових контейнерних потужностей порушена, оскільки судна затримуються, перенаправляються або застрягають – зокрема в районах ключових водних шляхів, таких як Ормузька протока.

Водночас безпекові ризики в Червоному морі змушують судна обирати довші маршрути навколо півдня Африки, що додає тижні до часу доставки.

«Усе це підвищує тарифи на перевезення», –сказав Салданья Радіо Свобода, попередивши, що дрібні відправники, зокрема неприбуткові організації, перебувають у особливо вразливому становищі.

«Саме на них здійснюється найбільший тиск», – зазначив він.

Навіть якщо ситуація покращиться, відновлення займе час.

«Це як затор у трубопроводі, – додав він. – На його усунення можуть знадобитися тижні, місяці, а то й більше»

Інші організації готуються до подальших затримок

Інші американські волонтерські організації, що підтримують Україну, говорять про своє зростаюче занепокоєння щодо ланцюгових наслідків.

US Ukrainian Activists, яка постачає захисне спорядження та іншу допомогу фронтовим парамедикам, уже працює в умовах складних логістичних ланцюгів , що охоплюють кілька країн.

«Нещодавно ми розмістили замовлення на захисне обладнання, яке має пройти кілька етапів перед тим, як потрапити до України», – сказала президентка організації Надія Шапоринська.

Такі умови роблять вантажі вразливими до перебоїв у постачанні на багатьох етапах маршруту.

«На жаль, така ймовірність існує», – сказала вона в інтерв’ю Радіо Свобода, відповідаючи на запитання про можливі затримки. – Звісно, я занепокоєна. Ми хочемо, щоб допомога надійшла якомога швидше»

Навіть авіаперевезення, зазвичай швидші та надійніші, кран почали демонструвати ознаки уповільнення.

«Ми сподіваємося, що наступна партія прибуде вчасно», – додала вона.

Наразі допомога продовжує надходити. Але вона рухається повільніше, коштує дорожче і супроводжується дедалі більшою невизначеністю.