«Загрожують зірвати процес переговорів»: Росія засудила удари Ізраїлю по Лівану

Росія розкритикувала ізраїльські удари по Лівану, заявивши, що вони «різко збільшують ризик відновлення широкомасштабного збройного протистояння на Близькому Сході» і що угода про припинення вогню між США й Іраном, укладена за посередництва Пакистану, має включати Ліван.

«Ми рішуче засуджуємо цей напад Ізраїлю на Ліван, який спричинив велику кількість жертв серед невинних людей і широкомасштабне руйнування цивільної інфраструктури», – заявила речниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова.

За її словами, удари, які відбулися після того, як Сполучені Штати й Іран на початку цього тижня домовилися про двотижневе припинення вогню і запланували переговори в Ісламабаді найближчими днями, «загрожують зірвати процес переговорів».

В окремій заяві щодо телефонної розмови 9 квітня між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і його іранським колегою Аббасом Аракчі російське міністерство заявило, що Москва вітає угоду про припинення вогню й залучення Ізраїлю.

У розмові Лавров наголосив, що «Москва твердо переконана, що… домовленості, оголошені пакистанськими посередниками, мають регіональний вимір і… стосуються Лівану», – йдеться у заяві міністерства.

Росія має тісні зв’язки з Іраном, який також стверджує, що угода про припинення вогню поширюється і на Ліван. США й Ізраїль стверджують, що це не так, а Ізраїль заявляє, що продовжуватиме атакувати підтримуваних Іраном бойовиків «Хезболли» «скрізь, де це потрібно».

«Хезболлу», що базується в Лівані, Ізраїль і США вважають терористичною організацією.

Президент США Дональд Трамп 8 квітня оголосив, що Сполучені Штати погодилися на двотижневе припинення вогню з Іраном, протягом якого сторони вестимуть переговори щодо повноцінної мирної угоди.

Однак тимчасове перемир’я між США та Іраном похитнулося менш ніж через добу після його оголошення, коли Ізраїль розпочав масштабні атаки на іранських союзників у Лівані, а Тегеран завдав ударів по нафтових об’єктах у кількох країнах Перської затоки, заявивши, що його енергетичні об’єкти стали мішенями.

Очікується, що перший раунд переговорів між США та Іраном щодо угоди про припинення війни відбудеться у п’ятницю, 10 квітня, в Ісламабаді – це будуть перші особисті переговори з початку війни.